En route vers les élections générales municipales

À deux mois de l’ouverture de la période de dépôt des candidatures en vue des élections générales municipales, certains candidats commencent à se manifester. Ce fut le cas du maire des Escoumins André Desrosiers, qui a confirmé ses intentions il y a quelques semaines tandis que madame le maire de Sacré-Cœur Lise Boulianne s’est commise la semaine dernière, affirmant au Journal Haute-Côte-Nord son intention de briguer les suffrages pour un second mandat.



« J’ai toujours affirmé au cours des quatre dernières années, que c’était ma santé qui allait décider de mon avenir politique. Alors que je suis en pleine forme et qu’il y a beaucoup de dossiers en cours de réalisation, je désire poursuivre mon implication au sein de la Municipalité de Sacré-Cœur », a-t-elle confié.

Madame Boulianne ajoute qu’elle sera accompagnée d’une équipe solide dont trois conseillers déjà en poste qui tenteront de se faire réélire. Il s’agit de Nada Deschênes, Marie-Chantal Dufour et Valérie Dufour. S’ajoutent à l’équipe Boulianne, Guillaume Lavoie et un ex-conseiller municipal, Janick Boisvert.

« Le conseiller au siège numéro 6 Billy Hovington, désire se présenter à titre de candidat indépendant, donc je respecte ça et je ne présenterai personne sur son siège », a conclut Lise Boulianne.

En ce qui concerne le conseiller sortant au terme de deux mandats Tommy Gauthier, il a mentionné au Journal qu’il « laissait la place pour du nouveau au conseil municipal», alors que la conseillère sortante Isabelle Tremblay ne briguera pas les suffrages en raison d’un déménagement.

En Haute-Côte-Nord

Le maire sortant des Escoumins André Desrosiers, a précisé au Journal qu’il serait bien sur la ligne de départ le 7 novembre prochain, mais ce de façon indépendante. « Je suis prêt à travailler avec ceux et celles qui seront choisis par la population, j’ai toujours le feu sacré », a-t-il mentionné.

Le maire sortant de Portneuf-sur-Mer Gontran Tremblay, a répondu qu’il ferait connaître sa décision à la mi-août, tandis que le maire des Bergeronnes Francis Bouchard est toujours en réflexion. S’il brigue les suffrages l’automne prochain, M.Bouchard réclamera un cinquième mandat aux électeurs des Bergeronnes, lui qui avait assuré l’intérim de Jacques Gagnon de 2003 à 2005.

