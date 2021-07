Grève possible sur le traversier de Matane-Baie-Comeau-Godbout en août

Deux jours de grève sont prévus la fin de semaine du 12 au 15 août par les syndicats de trois traversiers affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics, dont celui de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Des pourparlers importants se sont poursuivis dans les dernières semaines avec la Société des traversiers du Québec, a fait savoir le Regroupement des traversiers de la FEESP-CSN.

Les parties sont en négociations depuis un an et demi.

Les traverses de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout sont impliquées.

La traverse entre la Côte-Nord et Matane pourrait être en grève du vendredi 13 août 6h au dimanche 15 août 5h59.

Les syndicats estiment que la négociation arrive à sa phase finale et qu’il serait possible de s’entendre rapidement. Or, la partie patronale « demeure complètement fermée sur des demandes syndicales simples qui visent surtout à compenser certains inconvénients dus au travail », déplorent-ils.

La prochaine rencontre de négociation est prévue le 30 juillet. Le Regroupement clame que l’employeur a l’occasion d’éviter la grève, s’il fait le nécessaire pour répondre aux dernières revendications de négociation.

Les demandes toujours en litige concernent principalement les primes, le maintien du salaire lors de la prolongation de moins de 15 minutes d’un quart de travail, le reclassement des préposé-es aux passerelles et quais, ainsi que la régularisation d’un poste pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Le Regroupement représentent près de 200 membres qui occupent principalement les emplois de préposés passerelles et quais, caissiers, matelots, gardien-matelots et soudeurs.