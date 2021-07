Un demi-million $ pour l’intégration des immigrants sur la Côte-Nord

Le gouvernement du Québec injecte plus d’un demi-million de dollars afin d’améliorer l’intégration des personnes immigrantes sur la Côte-Nord.

Grâce à une somme de 534 539 $ consentie dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités, la MRC de Manicouagan et la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan pourront soutenir la mise en place de projets structurants en matière d’intégration des nouveaux arrivants, précise-t-on dans un communiqué.

Sur un horizon de trois ans, les deux organisations municipales « pourront mettre en œuvre leur plan d’action en matière d’immigration, de diversité culturelle et d’inclusion ».

Le programme d’appui aux collectivités a été lancé en octobre 2020. Il s’inscrit dans la volonté de Québec de mieux intégrer les personnes immigrantes.

Pour le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, un meilleur accueil à ceux qui souhaitent « habiter le Nord », comme il le dit si bien, est d’autant plus important en cette période où la rareté de la main-d’œuvre représente un enjeu de premier plan.