Réduction de services en pédiatrie à Baie-Comeau

La pénurie de personnel infirmier entraîne une autre réduction de services sur la Côte-Nord, cette fois-ci au département de pédiatrie de l’Hôpital Le Royer à Baie-Comeau.

À compte de ce dimanche 1er août et jusqu’au mardi 10 août, les accouchements seront maintenus, mais les enfants devant être hospitalisés seront transférés à Sept-Îles ou dans un autre centre hospitalier au Québec.

La réduction de services touche également la pouponnière, et ce, jusqu’’à nouvel ordre. Ainsi, aucun nouveau-né en provenance de l’extérieur et nécessitant des soins et une surveillance ne pourra être admis à l’hôpital de Baie-Comeau, précise un communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Ces soins aux nouveau-nés devront continuer d’être dispensés par l’établissement où ils étaient déjà suivis.

Enfin, les femmes dont la grossesse à risque pourrait nécessiter que des soins intensifs soient nécessaires à leur bébé seront évaluées et possiblement transférées vers un autre hôpital.

Le CISSS explique recourir à ces diminutions de services pour s’assurer de la sécurité des soins offerts. Il dit multiplier les démarches pour combler tous les quarts de travail et poursuivre ses pourparlers avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et d’autres établissements pour trouver des solutions.