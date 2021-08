Le dossier du rang Paul-Baie avance

La première partie de l’étude du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) commandée par la MRC de La Haute-Côte-Nord a été présentée au conseil des maires.

Selon la mairesse Micheline Anctil, Forestville compte 14 kilomètres de route de niveau 2 (habitations en tout temps) en excluant la route 138 qui appartient au ministère des Transports.



« Pour notre 14.5 km, 12.6 km sont pavés et on retrouve 28 ponceaux. Quant à la totalité de la MRC, elle possède 101.9 km. L’étude a déclaré Forestville comme le pôle le plus important de la MRC en raison de sa richesse foncière de 173 M$, entre autres », a dévoilé Mme Anctil.

Du côté du rang Paul-Baie, la volumineuse étude démontre qu’il se divise en trois sections : état satisfaisant, mauvais état et très mauvais état. Il y a deux autres étapes à venir avant de pouvoir obtenir du financement pour réaliser des travaux.

« Il faut cibler les interventions futures à réaliser et demander le financement au ministère des Transports du Québec, selon les travaux priorisés. Mais, je voulais dire aux citoyens du rang Paul-Baie que leur dossier chemine », a souligné Micheline Anctil.