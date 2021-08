Les Escoumins accueillent plus de 200 joueurs de soccer

L’Association de soccer des Escoumins accueillait plus de 200 joueurs de soccer le 24 juillet, à l’occasion du Premier challenge Festival de soccer Couche-Tard.



Depuis sa fondation en 2014, l’Association de soccer des Escoumins marque des points à plusieurs niveaux.

Après avoir réussi à réunir les 200 000 $ nécessaires en convainquant des partenaires financiers solides pour l’installation d’un terrain rencontrant les standards du sport, voilà que l’organisation a été sélectionnée par Soccer Canada afin d’offrir le Premier challenge Festival de soccer Couche-Tard.

Sur le Terrain Desjardins et sur le terrain de balle, 18 équipes représentant des clubs de Sacré-Cœur, Les Escoumins, Forestville, Baie-Comeau et Port-Cartier ont participé à l’événement ponctué d’activités diverses.

« Au soccer, on utilise le mot Festival car dans toutes les catégories U12 et moins, les équipes jouent l’une contre l’autre, sans position ni médaille. À partir de la catégorie U12, on commence à classer les équipes. C’est ce que nous avons fait cette année encore, tout en respectant les mesures sanitaires », explique la présidente et fondatrice de l’Association de soccer de Les Escoumins, Myriam Tremblay.

Dans le cadre du Premier challenge Festival de soccer Couche-Tard, ce sont environ 100 clubs ayant été sélectionnés au Canada pour participer à ce programme qui offre aux jeunes des surprises pour agrémenter leur tournoi et qui appuie financièrement le club pour cette activité.

Un tournoi animé avec musique, cantine sur place, mascotte des Élans de Sacré-Cœur et l’accès au miniputt de la municipalité sur le site.

« Nous avons offert en plus une activité pour les jeunes de catégorie U5U6 de tous les clubs et une partie pour tous les entraîneurs. Tout le monde y a trouvé son compte. Ce fut une belle réussite et un point marquant dans notre saison de soccer 2021», a conclut Mme Tremblay.