Fermeture de l’urgence des Escoumins de 20 h à 8 h

L’urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins sera fermée les soirs et les nuits, de 20 h à 8 h, du 8 août au 10 août à 8 h.

« Cette situation est attribuable à la pénurie de personnel infirmier », mentionne le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

En tout temps, il est possible de contacter le service Info-Santé au numéro 811, pour obtenir des conseils concernant la santé et le service 911 en cas d’urgence.

Les services ambulanciers répondront aux urgences et dirigeront les usagers vers l’installation appropriée à leur situation.

« Il est important de noter qu’un médecin et une infirmière seront sur place au Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins entre 20 h et 8 h. Si un usager devait être traité pour une urgence vitale, il sera pris en charge par l’équipe de l’urgence des Escoumins », assure M. Paradis, par voie de communiqué.

Entre 8 h et 20 h, les services seront offerts normalement. Le CISSS évalue toutes les options possibles pour éviter d’autres fermetures d’ici la fin de l’été.

« Conscient des désagréments causés par cette situation, le CISSS de la Côte-Nord remercie la population

pour sa collaboration », de conclure le conseiller en communication.