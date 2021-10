Nouvelles fonctions pour Marilène Gill dans le cabinet fantôme du Bloc

La composition du cabinet fantôme du Bloc québécois a été dévoilée par le chef de la formation politique, Yves-François Blanchet, le 5 octobre. La députée de Manicouagan, Marilène Gill, sera porte-parole du parti en matière d’Affaires autochtones et du Nord ainsi que whip adjointe.

Celle qui vient d’être réélue pour réaliser un troisième mandat a été reconduite dans ses fonctions de whip adjointe le 22 septembre par M. Blanchet.

Rappelons que pendant le précédent mandat, Marilène Gill était porte-parole du parti en matière de Pêches et océans et Garde côtière ainsi qu’en matière de Famille, enfants et développement social, en plus d’être whip adjointe.