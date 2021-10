L’éclosion de Covid-19 à l’hôpital de Sept-Îles fait un mort

Un décès lié à l’éclosion de Covid-19 recensé à l’hôpital de Sept-Îles s’ajoute au bilan de la Côte-Nord ce vendredi.

L’investigation pour tenter de connaître l’origine de cette éclosion est toujours en cours, a fait savoir Pascal Paradis, porte-parole du CISSS Côte-Nord.

De plus, un cas supplémentaire depuis hier s’ajoute dans celle-ci, pour un total de 9 personnes infectées.

À l’origine, cette éclosion frappait sept personnes, soit des bénéficiaires et aussi des employés de l’unité d’hospitalisation et de celle de courte durée gériatrique. La santé publique refusait toutefois de préciser si les employés touchés par le virus étaient adéquatement vaccinés ou non, étant donné le petit nombre de personnes touchées, pour une question de confidentialité.

Dans son bilan du 8 octobre, la Côte-Nord compte 624 (+4) cas confirmés, 14 (+ 3) cas actifs et 5 (+1) décès.