Le syndicat des travailleurs en quincaillerie de Forestville-CSN s’entend avec l’employeur

Réunis en assemblée générale le 18 octobre 2021, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses en quincaillerie de Forestville – CSN se sont prononcés en faveur d’une entente de principe intervenue entre les comités de négociation.

Par voie de communiqué, la Fédération du commerce de la CSN confirme que l’employeur et le syndicat n’ont pas eu besoin de recourir ;a leur droit de lock-out ou de grève.

Les termes du contrat de travail d’une durée de quatre ans, prévoit des augmentations salariales totalisant 11% des améliorations des droits syndicaux, de la clause des horaire de travail ainsi que la formation professionnelle.

« Plusieurs solutions et objectifs ont été rencontrés » ajoute Étienne Luce, conseiller syndical ,FC-CSN. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses en quincaillerie de Forestville – CSN représente une dizaine de membres. Il est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte plus de 35 000 membres.