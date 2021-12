COVID-19: Chaque écolier aura son test de dépistage rapide dans son sac à dos

Les élèves du primaire pourront rapporter des tests de dépistages rapides de la COVID-19 à la maison.

Partout au Québec, les élèves du niveau primaire recevront des tests rapides de dépistage de la COVID-19 qui pourront être utilisés chez eux.

La distribution des tests rapides de dépistage (autotests BTNX) sera effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et se déroulera graduellement, annonce le ministère le 9 décembre 2021.

Chaque élève se verra remettre, dans son sac d’école, une trousse qui comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser. Les tests pourront être utilisés pour les enfants qui présentent le moindre symptôme s’apparentant à ceux de la COVID-19. En l’espace de quelques minutes, ils pourront savoir s’ils sont atteints du virus ou non.

Dès cette semaine, les tests seront acheminés aux centres de services scolaires et commissions scolaires des régions «où la situation épidémiologique est davantage préoccupante», précise la missive envoyée aux médias. Il s’agit des régions de Montréal, de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches, dans Lanaudière, en Montérégie et dans les Laurentides. Les autres régions recevront les tests au cours de la semaine du 13 décembre.

Les centres de services scolaires et les commissions scolaires assureront ensuite la distribution des tests auprès des écoles de leur territoire dans les jours suivants.

Les livraisons des tests sont destinées à la clientèle des écoles préscolaires et primaires, car bien que la vaccination soit amorcée pour les enfants de 5 à 11 ans, ces derniers ne sont pas adéquatement protégés pour l’instant. À terme, ce sont plus de trois millions de tests qui seront remis aux parents des élèves de niveau préscolaire et primaire.