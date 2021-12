Le comité de citoyens de Pessamit ne baisse pas les bras

Nullement découragé par le fait qu’il n’a pu obtenir une location de salles la semaine dernière afin de rencontrer la population et faire le point sur les nombreux reproches qu’il adresse au Conseil des Innus, le comité de citoyens de Pessamit tentera de reprendre cette rencontre ce samedi 11 décembre, à compter de 13 h.

« Et si on ne peut pas encore avoir la salle, on va faire la rencontre dehors », clame le porte-parole du comité, René Rock, qui a fait sa demande de location de salle en bonne et due forme, assure-t-il.

Durant cette rencontre, le comité souhaite notamment entériner la nomination de trois avocats afin qu’ils se penchent dans tous les dossiers du Conseil des Innus en lien avec Hydro-Québec ainsi que « pour faire la lumière dans l’utilisation par le Conseil des Innus de Pessamit des 31 millions de dollars reçus en 2018 par le gouvernement fédéral pour le règlement de deux dossiers de revendications particulières », selon le libellé de la convocation.

Le comité fera aussi valoir que les droits ancestraux sont des droits collectifs qui appartiennent exclusivement aux membres et qu’à ce titre, le Conseil des Innus de Pessamit « ne peut être autorisé à agir au nom de la bande sans son consentement ».