Quatre travailleurs de la santé de la Côte-Nord suspendus pour refus du dépistage obligatoire

Quatre travailleurs de la santé non vaccinés de la Côte-Nord ont été suspendus pour avoir refusé de subir un test de dépistage de la COVID-19. Photo iStock

Sur les 458 travailleurs de la santé non vaccinés qui suspendus sans solde au Québec pour avoir refusé de se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19, quatre se trouvent sur la Côte-Nord.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux a confirmé l’information vendredi matin. C’est donc dire qu’en plus de résister à la vaccination, ces travailleurs disent non au dépistage obligatoire.

Dans un message publié sur Twitter jeudi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait quantifié le nombre de travailleurs du réseau de la santé au Québec concernés par une suspension sans solde en raison de leur refus de se faire dépister.

On se souviendra que lors de son recul sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé au début de novembre, Québec avait rendu obligatoires trois tests de dépistage par semaine pour les non-vaccinés.

Dans un texte publié dans l’édition de vendredi du Journal de Québec, l’attachée de presse du ministre Dubé a indiqué : « Nous sommes entièrement d’accord avec les établissements qui suspendent sans solde leurs employés qui refusent de se faire dépister. D’ailleurs, cette nouvelle démontre que le dépistage obligatoire dans le réseau, ce n’est pas négociable. »