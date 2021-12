Avertissement de vent fort pour la Côte-Nord

Un avertissement de vent est en vigueur particulièrement pour l’ouest de la Côte-Nord aujourd’hui. Environnement Canada prévoit des vents du sud-ouest soufflant jusqu’à 100 kilomètres à l’heure. Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages.

État des routes selon le ministère des Transports

À partir de Tadoussac jusqu’à Colombier, la chaussée de la route 138 est partiellement glacée et la visibilité est bonne. Du pont de la rivière aux Rosiers jusqu’à Baie-Comeau la chaussée est dégagée et mouillée, visibilité bonne. La chaussée est partiellement glacée de Baie-Comeau à Godbout alors que de Godbout à Baie-Trinité la route 138 est glacée. Par la suite jusqu’à Port-Cartier, l’état de la chaussée est partiellement glacée. De Port-Cartier à Sept-Îles la chaussée est glacée et de Sept-Îles à Havre-Saint-Pierre, l’état de la chaussée varie d’enneigée à glacée.

À la jonction des routes 138 et 172, soit de Sacré-Coeur jusqu’à Bardsville, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est bonne.

Interdiction aux véhicules lourds

En raison des conditions météorologiques, la circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 389 entre Baie-Comeau et Manic-5, et ce dans les deux directions, pour une durée indéterminée.

Prévisions pour aujourd’hui et demain

Quelques averses de pluie ou de neige sont au programme pour la matinée alors que le temps sera généralement nuageux pour le reste de la journée. Températures à la baisse pouvant descendre jusqu’à zéro, ensuite plus stables atteignant plus 1. Pour demain lundi, les prévisions indiquent que le temps sera généralement nuageux avec 30% de probabilité d’averses de neige ou de pluie en après-midi. Vents d’ouest avec rafales à 30 km/h avec rafales à 50 km/h. Maximum plus 4.