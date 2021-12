Tout est ori sera adapté au cinéma et tourné sur la Côte-Nord

Les trois associés de la maison de production Couronne Nord ont passé un mois à Baie-Trinité afin d’écrire et de s’imprégner des endroits qui ont inspiré l’écriture de Tout est ori. Guillaume Laurin et Julie Groleau se trouvent près du Phare de Pointe-des-Monts. Photo Couronne Nord

Tout est ori, le roman à succès du Baie-Comois Paul Serge Forest, sera adapté au cinéma et le tournage aura lieu là où l’action se déroule, c’est-à-dire à Baie-Trinité principalement, mais aussi à Baie-Comeau.



C’est ce que confirme la productrice du projet, Julie Groleau, de Couronne Nord, une entreprise de production de Montréal dont les trois associés ont littéralement adoré l’univers « très coloré et très diversifié » de Tout est ori, qui a valu à son auteur le prix Robert-Cliche en mars 2021.

« Le fait que ça se passe sur la Côte-Nord, pour moi, c’est comme un retour sur cette Côte-Nord que j’ai tant aimée », avoue Mme Groleau, qui a participé à Kuessipan, le film de Myriam Verreault inspiré du livre de Naomi Fontaine.

Il faut dire que l’histoire de Tout est ori, qui tourne autour de la famille Lelarge, propriétaire d’une usine de transformation de fruits de mer à Baie-Trinité et de l’arrivée dans le village d’un étrange visiteur japonais, aurait pu difficilement être tournée ailleurs tant l’immensité du fleuve et la beauté de la plage qui le borde sont omniprésentes.

Couronne Nord cherchait depuis un certain temps « l’histoire qui allait nous parler » pour une adaptation et elle l’a trouvée avec le livre de Paul Serge Forest, ce médecin de famille de 37 ans qui pratique à Montréal et écrit sous un pseudonyme.

« C’est tellement bien écrit avec des dialogues savoureux. (…) Il y a des personnages tellement colorés, de l’humour, de l’action, de la science-fiction. C’est tellement un mélange de genres », poursuit Mme Groleau.

Un mois pour s’imprégner

La productrice ainsi que Patrice Laliberté et Guillaume Laurin, qui écrivent le scénario avec la collaboration de l’auteur, ont passé le mois d’octobre à Baie-Trinité.

« On avait le goût de s’imprégner du fleuve, de la région. On s’est loué une maison un mois à Baie-Trinité. On s’est promené pour découvrir le coin. L’avant-midi, on écrivait, l’après -midi, on visitait. On s’est promené pour découvrir le coin », raconte Julie Groleau, en parlant notamment d’une visite à l’usine Crustacés Baie-Trinité.

Outre le village où se passe principalement l’action de Tout est ori, le trio a aussi passé quelques jours à Baie-Comeau pour voir les endroits décrits par l’auteur dans son roman, comme l’avenue Champlain et le resto-bar Le Blues, entre autres.

« On veut vraiment rendre justice au livre et se rendre dans les endroits qui ont inspiré Paul Serge », précise la productrice, qui envisage tourner le film en 2023 ou 2024.

D’ici là, l’écriture du scénario se poursuit. En 2022, Couronne Nord, qui reçoit la collaboration de Québecor Contenu et TVA Films, souhaite déposer son projet de film pour financement auprès de la Société de développement des entreprises culturelles, plus connue sous le nom de SODEC, et de Téléfilm Canada.

Un maire heureux

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, à qui Le Manic a appris le projet de tournage d’un film dans sa municipalité, accueille évidemment la nouvelle avec bonheur.

« C’est certain qu’on va tout faire pour favoriser le tournage », assure celui qui espère que des citoyens du village puissent jouer des rôles de figurant dans la production.