COVID-19 : le bilan s’alourdit quelque peu

Les lits des hôpitaux de la Côte-Nord compte six personnes de plus qui sont hospitalisées en lien avec la COVID-19. Photo pixabay.com

Un décès supplémentaire, six hospitalisations de plus et une nouvelle éclosion, c’est ce qu’il faut retenir du bilan du 10 février du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en lien avec la COVID-19.

La Côte-Nord compte ainsi une dixième-septième personne dont le décès est relié à la COVID-19.

Trente personnes, soit six de plus qu’hier, se retrouvent hospitalisés dans les installations du CISSS Côte-Nord pour la COVID-19.

Quant à la nouvelle éclosion, elle se retrouve dans les murs de l’Hôpital le Royer de Baie-Comeau au niveau du personnel du laboratoire.

Situation sur la Côte-Nord

Le 10 février 2022 – 11 h

Cas confirmés : 4 544 (+83) ⇒ 749 actifs

RLS Haute-Côte-Nord-Manicouagan : 1 987 (+28) ⇒ 299 actifs

RLS de Port-Cartier : 309 (+3) ⇒ 58 actifs

RLS de Sept-Îles : 1 503 (+36) ⇒ 276 actifs

RLS de la Minganie : 197 (+4) ⇒ 41 actifs

RLS de la Basse-Côte-Nord : 286 (+8) ⇒ 18 actifs

RLS de Caniapiscau : 147 (+1) ⇒ 20 actifs

RLS de Kawawachikamach (CLSC Naskapi) : 33 (+1) ⇒ Moins de 5 cas

RLS indéterminé : 82 (+2) ⇒ 33 actifs

Situation de la COVID-19 sur la Côte-Nord

Note : Les données sur les cas confirmés de COVID-19 sont présentées par réseaux locaux de services (RLS). Vous trouverez des données pour les MRC de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan dans le document Situation de la COVID-19 sur la Côte-Nord.

Décès : 17 (+1)

Hospitalisations en cours :

30 patients hospitalisés dans les installations du CISSS de la Côte-Nord

Le nombre d’hospitalisations affiché ici représente la situation sur la Côte-Nord à 9 h à la date de mise à jour du bilan régional. Cette donnée peut différer de celle qui est présentée par l’INSPQ.

Éclosions dans les installations du CISSS de la Côte-Nord* :

* Les chiffres ci-dessous correspondent au nombre de cas (actifs ou guéris) déclarés depuis le début de l’éclosion.

CHSLD Boisvert (Baie-Comeau) – 1 er étage :

Moins de 5 travailleurs, 6 résidents

étage : Moins de 5 travailleurs, 6 résidents CHSLD Boisvert (Baie-Comeau) – 2 e étage :

Moins de 5 travailleurs, moins de 5 résidents

étage : Moins de 5 travailleurs, moins de 5 résidents CHSLD Boisvert (Baie-Comeau) – 3 e étage :

9 travailleurs, 7 résidents

étage : 9 travailleurs, 7 résidents CHSLD N.-A.-Labrie (Baie-Comeau) :

5 travailleurs, 15 résidents

5 travailleurs, 15 résidents Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Laboratoire : Nouvelle éclosion

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Moins de 5 travailleurs, 0 usager Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Médecine-chirurgie :

9 travailleurs, 19 usagers

9 travailleurs, 19 usagers Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – Personnel d’entretien :

Moins de 5 travailleurs, 0 usager

Moins de 5 travailleurs, 0 usager Hôpital Le Royer (Baie-Comeau) – UCDG-URFI :

14 travailleurs, 25 usagers

14 travailleurs, 25 usagers Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Sept-Îles :

6 travailleurs, 7 usagers

6 travailleurs, 7 usagers Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles – SAD et auxiliaires familiales :

9 travailleurs, moins de 5 usagers

9 travailleurs, moins de 5 usagers CHSLD de Sept-Îles (Résidence Gustave-Gauvreau) :

21 travailleurs, 34 résidents

21 travailleurs, 34 résidents CHSLD de Sept-Îles (Résidence Urgel-Pelletier) :

Moins de 5 travailleurs, 11 résidents

Moins de 5 travailleurs, 11 résidents Hôpital de Sept-Îles – Hospitalisation :

Moins de 5 travailleurs, 6 usagers