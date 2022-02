Le hockey nord-côtier prêt à reprendre l’action

L’Association de hockey mineur de Baie-Comeau (AHMBC), comme ses semblables dans la région, n’a pas attendu que le gouvernement annonce des assouplissements aux mesures sanitaires pour se préparer à la reprise des matchs de hockey mineur dans les arénas du Québec à compter du 14 février. L’action devrait pouvoir reprendre dès que ce sera possible.

« Sur la Côte-Nord, on a pris de l’avance et on a déjà eu des rencontres préliminaires avec Hockey Côte-Nord et les autres associations de la région. On ne voulait pas être pris au dépourvu quand les annonces allaient être faites », a soutenu le président de l’AHMBC, Martin Gagné.

« Pour ce qui est du (niveau) simple lettre, ce sera un calendrier de huit matchs pour tout le monde, qui devrait débuter dans la fin de semaine du 19-20 février. En tout cas, l’objectif est de commencer le plus tôt possible », a-t-il ajouté.

Quant aux équipes de calibre double lettre, qui évoluent dans la ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la chose est un peu plus compliquée.

« On attend la décision de Hockey Sag-Lac, qui attend la décision de Hockey Québec à savoir si la Coupe Dodge aura lieu, a expliqué M. Gagné. Ça pourrait être un calendrier d’une dizaine de matchs pour tout le monde, mais on n’en sait rien encore. Mais une chose est certaine, c’est que les équipe double lettre de Baie-Comeau vont jouer contre celles de Sept-Îles dans la fin de semaine du 20, et ce sera comme ça tant qu’il n’y aura pas de calendrier avec le Saguenay. »

Parlant de Coupe Dodge, Baie-Comeau doit recevoir une catégorie, le M18 BB, précédemment connue comme étant le midget BB, du 13 au 17 avril. « On attend une réponse positive en ce qui concerne la Coupe Dodge de la part de Hockey Québec, surtout que ça pourra être pleine capacité dans les arénas », de faire valoir le président.

Un régional modifié

Les modifications au calendrier en entraînent d’autres en ce qui a trait au championnat régional de hockey, qui devait avoir lieu à Baie-Comeau dans sa formule standard, avec les différents champions des ligues simple lettre. Ce ne sera pas le cas en 2022, indique Martin Gagné.

« Cette année, Baie-Comeau et deux autres associations ont pu tenir leur tournoi de hockey, mais pas les autres. Pour l’instant, on ne ferait pas de régionaux comme d’habitude, mais un tournoi par catégorie, avec des chances égales pour tout le monde. Havre-Saint-Pierre tiendrait un tournoi dans l’atome, Malioténam avec le novice et les autres catégories devraient jouer à Sept-Îles, ce qui leur permettait de remplacer le tournoi Fer-O. »

Selon nos informations, l’Association de hockey mineur de Sept-Îles prendra sa décision en fin de semaine. Pour l’instant, les dates retenues sont du 6 au 10 avril.

Le président de Hockey Baie-Comeau précise que ce n’est pas un caprice pour une association de vouloir organiser un tournoi. « Il faut donner la chance à tout le monde d’avoir un tournoi, car ça représente la principale activité de financement pour les associations », dit-il.

Il aurait aussi pu ajouter que la présence de plusieurs équipes de hockey mineur et leurs parents durant une fin de semaine est plus que bénéfique pour les hôteliers et les restaurateurs, victimes collatérales de la pandémie de COVID-19.