Plus de 4 500 personnes ont signé la pétition réclamant que Québec endosse le projet de la coopérative aérienne TREQ.

Transport aérien régional : plus de 4500 signatures en soutien à la coopérative TREQ

Le Parti québécois (PQ) a déposé jeudi matin à l’Assemblée nationale une pétition pour que le gouvernement accorde son appui à la coopérative de transport aérien TREQ, qui compte notamment offrir des vols sur la Côte-Nord et dans Charlevoix. Il réclame du même souffle que le gouvernement fasse rapidement son lit dans le dossier du transport aérien régional.

Cette pétition, signée par 4 561 personnes, demande à Québec « de soutenir la création de la coopérative TREQ et de participer au montage financier avec les autres partenaires des secteurs privé et gouvernemental déjà regroupés ».

Le libellé de cette pétition indique notamment que « le coût du transport aérien régional au Québec est prohibitif en comparaison des prix en vigueur chez nos voisins directs, et ce, depuis des décennies », et également que « cette situation ne relève pas d’une demande trop faible mais bien d’une offre déficiente et d’un marché quasi monopolistique trop peu concurrentiel ».

Le porte-parole du PQ en matière de transports, Joël Arseneau, se dit plus qu’impatient de voir le plan du ministre des Transports, François Bonnardel, dans ce dossier et rappelle que ce dernier a demandé un peu de patience et promis « un plan qui va révolutionner » l’offre aérienne régionale.

« Le plan de la CAQ est attendu depuis la fin de l’année 2020; j’espère, en effet, qu’il sera révolutionnaire! », a clamé le député dans un communiqué du parti.

On se rappellera que TREQ avait invité ses membres à signer cette pétition, que l’on retrouvait sur le site web de l’Assemblée nationale et qui pouvait être signée jusqu’au 7 février.

La coopérative affirme ne demander aucune subvention au gouvernement, « mais seulement un signal que l’initiative peut faire partie de la solution face à un modèle récurrent qui a pourtant prouvé son inefficacité et son incapacité à bien desservir les régions du Québec », toujours selon la pétition.