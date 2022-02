Un accueil enthousiaste des Chambres de commerce de la Côte-Nord pour le plan de déconfinement

Plus tôt cette semaine, le gouvernement Legault a dévoilé son plan de déconfinement qui s’échelonnera sur les prochaines semaines. L’Alliance des Chambres de commerce de la Côte-Nord se réjouit de la relance des activités commerciales.

« L’Alliance est d’avis que le plan de déconfinement donnera une bouffée d’air frais aux commerçants et entreprises qui pourront enfin opérer à plein rendement d’ici un mois », souligne le communiqué du regroupement des Chambres de commerce de la Côte-Nord.

Toutefois, l’Alliance espère que les programmes gouvernementaux seront à la hauteur des besoins des entreprises nord-côtières dans leur relance. « Nous sommes conscients que plusieurs entreprises en auront pour plusieurs mois avant de redevenir rentables », remarque l’Alliance dans son communiqué.

L’Alliance exhorte d’ailleurs le gouvernement provincial à prendre le pouls des entrepreneurs directement sur le terrain pour arriver avec des solutions davantage conformes à leurs besoins.

Le regroupement incite également les Nord-Côtiers « à retrouver sans tarder le plaisir de partager un bon repas au restaurant, de sortir voir un film ou d’assister à des spectacles ».

Ces entreprises ne l’ont pas eu facile durant la pandémie avec les multiples fermetures et réouvertures et plusieurs ont dû « redoubler de vigilance et de créativité pour offrir à leur clientèle une expérience agréable malgré les règles sanitaires en vigueur », comme le constate les Chambres de commerces de la Côte-Nord.