Un coup de pouce à trois entreprises de la Côte-Nord pour l’accessibilité aux touristes à mobilité réduite

Trois entreprises touristiques de la Côte-Nord reçoivent un coup de pouce du gouvernement du Québec pour favoriser l’accessibilité aux personnes ayant une incapacité.

L’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, Atikuss, en affaires à Uashat, et le Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit, pour le site de la Pourvoirie des lacs à Jimmy, empochent respectivement 88 098 $, 96 750 $ et 70 834 $ afin de réaliser différents travaux.

Au Québec, une quarantaine d’entreprises touristiques se partagent des aides financières de près de 2,7 M$ pour la réalisation de projets d’accessibilité représentant des investissements de plus de 4 M$. Les montants obtenus vont de 15 837 $ à 100 000 $.

Depuis le lancement du programme d’accessibilité des établissements touristiques en 2018, géré par l’organisme Kéroul, 108 projets ont été soutenus grâce à une enveloppe totalisant 5 M$. Soulignons que Kéroul a pour mission de rendre la culture et le tourisme accessibles aux personnes ayant des limitations physiques.

« Nous remercions le ministère du Tourisme pour sa confiance. Ces quarante nouveaux projets démontrent bien le vif intérêt que les établissements touristiques québécois ont pour le développement de l’accessibilité de nos lieux et l’inclusion des personnes handicapées. Nous sommes plus que comblés par la multiplication des initiatives, et ce, malgré la pandémie, qui rend parfois la tâche plus compliquée et longue pour les propriétaires des établissements », a souligné Isabelle Ducharme, présidente du conseil d’administration de Kéroul, dans un communiqué émis jeudi matin.