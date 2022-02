L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord appuie le plan de déconfinement

Les préfets des six MRC de la Côte-Nord ont confirmé le 14 février par voie de communiqué, leur appui unanime au plan de déconfinement soumis par la Santé publique et le Gouvernement du Québec. « Ils précisent qu’ils se dissocient de tout individu et/ou groupe qui prétendrait représenter la Côte-Nord et qu’ils ne cautionnent aucune des actions, gestes ou propos qui pourraient en découler ».



En effet, les préfets Micheline Anctil de la Haute-Côte-Nord, Marcel Furlong de Manicouagan, Alain Thibault des Sept-Rivières, Luc Noël de la Minganie, Gladys Driscoll Martin du Golfe du StLaurent et Martin St-Laurent de la MRC de Caniapiscau, précisent qu’ils partagent l’espoir de leurs citoyens quant à un retour à une qualité de vie adéquate mais qu’ils considèrent que le respect des mesures sanitaires préconisées par la Santé publique et le déconfinement progressif sont les moyens pour y arriver.



Selon la préfète de la Haute-Côte-Nord et nouvelle présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord Micheline Anctil, « depuis le début de la pandémie, les élus nord-côtiers ont travaillé de concert avec la Santé publique dans l’objectif commun de protéger leurs populations et de limiter les impacts sociaux et économiques de la Covid-19, de même qu’ils ont aussi été très sensibles aux problématiques de déploiement des services de santé et des travailleurs et travailleuses qui y œuvrent sans relâche depuis de nombreux mois ».