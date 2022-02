Micheline Anctil nommée présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord

C’est la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord Micheline Anctil qui assurera la présidence de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord pour la prochaine année.

Réunie en vidéoconférence le 9 février, l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, composée des six préfets, d’un maire ainsi que des directeurs généraux de chaque MRC, a procédé à la nomination de la nouvelle présidente qui n’en est pas à sa première expérience.

« J’ai déjà assuré la présidence de cette assemblée il y a de nombreuses années. On se partage la tâche puisque chaque président est élu pour une année et ensuite, on en nomme un autre. Ce n’est donc jamais le même préfet plusieurs années consécutives », affirme celle qui agit également à titre de mairesse de Forestville.

Selon Mme Anctil, l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord est « une instance de travail et de concertation sur les enjeux régionaux, et ce, dans tous les domaines ». « C’est la voix des élus nord-côtiers », ajoute-t-elle.

Elle précise d’ailleurs que celle-ci a été créée à la suite de la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ) en 2016.

L’Assemblée des MRC rappelle que Micheline Anctil a débuté sa carrière politique en 2009 « avec la volonté de contribuer à sa communauté, de travailler au développement social, économique, culturel, environnemental, ainsi qu’à l’amélioration constante de la qualité de vie de ses concitoyens de tous les âges ».