Portneuf-sur-Mer veut améliorer ses accès aux plages

Après avoir érigé un stationnement pour les visiteurs dans le secteur de la Pointe-des-Fortin en 2021, le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer entend procéder à la reconstruction de l’escalier menant au belvédère ainsi qu’à la mise à niveau des sentiers et des accès aux plages en prévision de la prochaine saison estivale.



L’administration municipale bénéficie d’une autorisation environnementale prenant fin le 24 juin prochain afin d’aménager un accès d’urgence dans le secteur du banc de sable à l’arrière de la salle de quilles jusqu’au pont érigé l’été dernier à la hauteur du centre d’information touristique.

Pour ce faire, un contrat de gré à gré a été conclu avec l’entreprise baie-comoise Aménagements Nordiques pour la somme de 43 500 $. Cet investissement inclut le réaménagement du sentier pédestre entre les deux infrastructures, facilitant ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Toujours dans le but de la mise à niveau des sentiers et des accès aux plages, l’escalier menant au belvédère de la Pointe-des-Fortin sera reconstruit.

Portneuf-sur-Mer a fait appel pour une première fois, à l’expertise technique offerte à moindre coûts par la Fédération québécoise des municipalités qui fournira un devis technique précis aux élus.

Quai municipal

L’amélioration du quai municipal fait partie des priorités des élus portneuvois qui ont inscrit les infrastructures portuaires au programme triennal d’immobilisations.

Par le biais du fonds d’expertise de la MRC de La Haute-Côte-Nord, une somme de 10 000 $ permet de confier la réalisation d’une étude à la firme d’ingénierie maritime EMS pour une somme totale de 21 000 $ plus taxes.

« Nous aurons un portrait juste de la structure et pourrons prendre des décisions par la suite, sachant que le site du quai nécessitera des investissements importants dans le futur, et ce uniquement pour en assurer le maintien », a dit le maire Jean-Maurice Tremblay en séance virtuelle tenue le 9 février.

En ce qui concerne le bâtiment de la capitainerie dont la toiture a été abîmée en juin 2021, une somme de 19 327 $ plus taxes a été consentie à Construction MR inc., afin de procéder à la réfection de la toiture.

Quant au restaurant de la capitainerie, un appel d’intérêt sera lancé afin d’en assurer la location, la locataire des cinq dernières années ayant signalé son désir de ne pas renouveler le bail avant l’échéance convenue du 10 janvier.

« Nous procéderons à l’analyse des plans d’affaires reçus et prendrons une décision d’ici le 13 avril dans ce dossier », a spécifié M. Tremblay.

Recrutement

Jusqu’ici assumée par l’animatrice communautaire Henriette Émond, la supervision des installations touristiques sera désormais confiée à une ressource supplémentaire.

Un appel de candidatures sera lancé le 28 février et prendra fin le 25 mars pour une entrée en fonction en mai prochain, ceci pour une période de 18 semaines au taux horaire de 21 $ de l’heure.

À la suite de la démission en décembre de la préposée à l’accueil et à l’entretien du camping, l’administration municipale entend recruter deux personnes pour combler ce poste à raison de 20 semaines au taux horaire de 19 $ de l’heure.

Un journalier spécialisé en traitement des eaux sera embauché à temps partiel. Parmi les critères de sélection, l’administration municipale exige une ouverture à la formation sur le terrain.

Et finalement, un poste d’agent de développement municipal est disponible et fera l’objet d’un second appel de candidatures sur recommandation du comité de sélection. Ce poste de 32,5 heures semaines offre un salaire de 45 000 $ par an.

Tel qu’exigé par la Loi, l’inspecteur responsable des travaux publics a déposé le 7 février dernier, un bilan de l’année 2021 sur la qualité de l’eau potable.

Le document est disponible pour consultation sur le site Internet de la Municipalité. Ce dernier a par ailleurs fait l’objet d’une résolution afin de mandater la firme Modellium pour mettre à jour le site Web devenu obsolète.

Afin de rendre la navigation des citoyens conviviale et attrayante, la plateforme sera modifiée pour répondre aux nouvelles normes de communication.

Cette procédure permettra une meilleure utilisation de l’équipe municipale du site comme outil de gestion. Le contrat qui lie la localité avec Modellium est d’une durée de cinq ans à raison de 2 500 $ par année.

À la suite de la demande du gouvernement du Québec auprès de toutes les municipalités du Québec, Portneuf-sur-Mer a résolu d’affecter à un fonds spécifique, 2 500 $ par an, soit un montant total de 10 000 $, pour défrayer les dépenses liées au prochaines élections générales municipales.