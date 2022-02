Fred Gagnon, un leader du hockey en Haute-Côte-Nord

Fred Gagnon, résident des Escoumins, s’est vu récompenser par Hockey Québec au début février pour son leadership au niveau du hockey sur le territoire de la Haute-Côte-Nord en recevant le titre de leader de la semaine.

Vice-président opérations hockey à l’Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord, M. Gagnon a voulu entretenir la motivation de ses joueurs malgré les contraintes reliées à la pandémie.

« Ça fait deux ans qu’on arrête la saison de hockey, lance-t-il. Plus on arrête de jouer, plus il est difficile de se remotiver et de rembarquer sur la glace. J’ai vu qu’ailleurs, on avait organisé des matchs extérieurs pour les jeunes, alors je me suis dit pourquoi pas ici. »

Une première activité s’est tenue le 15 janvier sur la patinoire extérieure de la communauté d’Essipit.

« J’ai lancé l’invitation aux groupes que j’entraîne, soit les M7 et M9, et on a eu une cinquantaine de participants. J’étais vraiment surpris, surtout avec les températures froides qu’on a eues », raconte l’organisateur.

Vu la popularité de l’événement, d’autres parties extérieures ont été organisées la fin de semaine suivante pour les M18 à Essipit et les M15 aux Bergeronnes.

« Je n’ai pas fait ça tout seul. J’ai eu de l’aide des parents et du comité qui est très dynamique », affirme humblement Fred Gagnon, qui a assuré la coordination des activités.

Le froid de janvier et les mesures sanitaires, telles que l’inaccessibilité des cabanes pour se réchauffer, n’ont pas empêché les entraîneurs et les hockeyeurs d’avoir du plaisir.

« Les jeunes avaient le sourire tout le long sous leur casque. Ça paraissait qu’ils avaient du fun », de confier l’Escouminois à qui on remettra un des prix offerts par les partenaires d’Hockey Québec.

Fred Gagnon a la flamme du hockey depuis sa tendre enfance. Il a toujours pratiqué ce sport que ce soit en Haute-Côte-Nord, à Baie-Comeau et même à Magog.

Il a d’ailleurs fait partie de l’équipe senior de Forestville. Maintenant, il accompagne son garçon dans sa passion du hockey.

Les jeunes hockeyeurs de la Haute-Côte-Nord peuvent pratiquer en groupe depuis quelques semaines grâce aux assouplissements du premier ministre. Quant aux matchs, ils sont de nouveau autorisés depuis le 14 février et les spectateurs peuvent revenir dans les gradins.

« Les pratiques, c’est super, mais ça prend des matchs pour vraiment prendre du plaisir à jouer au hockey », conclut M. Gagnon.

Fred Gagnon réside aux Escoumins et entretient la flamme du hockey depuis son plus jeune âge. Photo : Courtoisie