Retrait graduel du passeport vaccinal à partir de mercredi

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé vient d’annonce le retrait graduel du passeport vaccinal. Capture d’écran.

Le ministre de la santé, Christian Dubé, a annoncé le retrait graduel du passeport vaccinal au Québec suite aux recommandations du Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim qui juge que le contexte permet ce nouvel assouplissement.

Dès demain, mercredi 16 février, le passeport vaccinal ne sera plus requis dans les commerces ayant une superficie de 1 500m2, à la SAQ et à la SQDC. Le 21 février, ce sera au tour des lieux de culte de ne plus avoir à demander le passeport vaccinal.

Ce sera à partir du 14 mars que le passeport vaccinal sera éliminé partout, même dans les CHSLD et RPA, toutefois M. Dubé suggère « de le garder sur son cellulaire, parce qu’on pourrait peut-être en avoir besoin plus tard ».