Budget 2022 : Baisse de la taxe foncière à Colombier

Les contribuables de Colombier verront leur compte de taxes diminuer en 2022 puisque les élus ont pris la décision de faire passer le taux de la taxe foncière de 1,61 $ à 1,54 $ du 100 $ d’évaluation, soit une baisse de 0,07 cent.

C’est ce qu’ils ont dévoilé le 31 janvier lors de la présentation des prévisions budgétaires. Du côté des taxes de service, le tarif d’aqueduc subit une hausse de 20 $ et est fixé à 185 $ pour une résidence et à 215 $ pour un commerce. C’est le statu quo pour les eaux usées, dont le tarif demeure à 159 $ pour les citoyens et à 169 $ pour les commerçants.

En ce qui a trait au déneigement, les résidents du chemin du Cap-Colombier et de l’Anse-aux-Sables devront débourser 15 $ en moins puisqu’il s’établit à 275 $ cette année.

« Cependant, pour le chemin de l’Anse-aux-Sables, une hausse de 83 $ sera ajoutée au montant de 275 $ pour une période de cinq ans, en raison des réparations apportées à une section du chemin n’appartenant pas à la Municipalité », est-il précisé dans le document budgétaire.

Le règlement fixant les taux de taxation pour les matières résiduelles a quant à lui été adopté le 8 février et prévoit une augmentation de 20 $ pour chaque type d’usagers du secteur résidentiel. Ces derniers verseront 215 $ pour une résidence permanente, 150 $ pour un multilogement permanent et 126 $ pour une résidence saisonnière.

De son côté, le secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) paiera 20 $ du litre, le volume étant établi selon le nombre et la capacité des bacs par usager.

Revenus et dépenses

C’est un budget équilibré de 1 459 344 $, soit légèrement plus élevé que l’an dernier, qui a été adopté par le conseil municipal. Au niveau des revenus, on attend 715 159 $ en taxes et 636 548 $ en aides gouvernementales. Les tenant lieu de taxes, les sources locales et les autres sources garniront respectivement les coffres municipaux de 79 570 $, 20 067 $ et 8 000 $.

En termes de dépenses, le budget accordé à l’administration générale s’élève à 404 463 $, soit 40 000 $ de moins qu’en 2021.

Les élus prévoient des sommes de 122 228 $ pour la sécurité publique, 287 281 $ pour le transport, 184 443 $ pour l’hygiène du milieu, 4 166 $ pour la santé et bien-être, 282 513 $ pour l’aménagement, l’urbanisme et le développement, 34 500 $ pour les loisirs et culture ainsi que 139 750 $ pour les immobilisations.

Immobilisations

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) présenté par les élus de Colombier planifie des investissements de 139 750 $ en 2022, 3 789 950 $ en 2023 et 569 000 $ en 2024 dans les secteurs de la voirie, des bâtiments, du réseau d’aqueduc et du système des eaux usées.

Dès cette année, le conseil municipal souhaite investir 81 000 $ pour la réparation des rues de la municipalité. De plus, une somme de 35 000 $ est conservée pour les bâtiments (bureau municipal, marché public, parc, garage municipal).

Des compteurs d’eau seront installés dans le secteur Sainte-Thérèse cette année et à Saint-Marc-de-Latour en 2023.

Quant au réseau d’égout, un montant de 5 000 $ est attitré à la réalisation d’une étude en 2022 et un règlement d’emprunt de l’ordre de 3 640 000 $ serait enclenché l’année suivante, comme indiqué dans le PTI.

« Tous ces projets seront réalisés selon les prévisions budgétaires de chaque année et en collaboration avec divers programmes gouvernementaux », de conclure la mairesse Claire Savard dans le bulletin municipal.