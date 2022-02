Cocktail météo attendu sur la Côte-Nord

Un « mélange très compliqué » de pluie et de neige est attendu au cours des 36 prochaines heures pour les secteurs de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan selon MétéoMédia. Les averses de neige seront précédées de la pluie pendant la journée de demain (jeudi), avec un mercure oscillant entre 0 et 3 degrés Celsius. En soirée, on prévoit un refroidissement rapide alors que les températures seront à la baisse pour atteindre – 10 degrés (ressenti -19 degrés). L’accumulation de neige intense pourrait rendre les déplacements difficiles puisque plus de 15 centimètres sont au programme.

Le secteur est de la Côte-Nord (MRC de Sept-Rivières) est déjà affecté par un système dépressionnaire qui pourrait laisser jusqu’à 8 centimètres cette nuit. Toutefois, les précipitations de pluie n’affecteront pas Sept-Îles et les environs qui pourraient recevoir jusqu’à dix centimètres de neige supplémentaires au cours de la journée de demain (jeudi). La température sera clémente pendant la journée allant de 0 à – 5 degrés en soirée. Cependant, le front froid appréhendé pendant la nuit de jeudi à vendredi traversera toute la Côte-Nord puisqu’on prévoit un mercure de -12 degrés et une température ressentie de – 21 degrés.