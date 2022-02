Mères et assurance-emploi : Marilène Gill dénonce la contestation de la décision

Le gouvernement fédéral porte en appel la décision du Tribunal de la sécurité sociale concernant les iniquités faites aux mères en matière d’assurance-emploi. S’il en est une qui dénonce l’attitude d’Ottawa, c’est bien la députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill.

On se souviendra que dans un jugement rendu le 12 janvier 2022, le tribunal a reconnu que les femmes en congé de maternité ou parental étaient victimes de discrimination, avec les règles actuelles d’accès à l’assurance-emploi, en cas de perte d’emploi durant ou après leur congé.

Émilie Bellemare, de Baie-Comeau, faisait partie des six Québécoises qui se sont battues pour que les règles changent. Toutes se réjouissaient de la décision du tribunal en leur faveur, mais elles n’étaient pas sans savoir que le gouvernement risquait de la contester. Leur crainte s’est confirmée le 11 février avec la confirmation d’Ottawa.

« Aujourd’hui, nous dénonçons vivement le choix du gouvernement de contester cette décision. Par ce geste, il envoie un bien mauvais message : celui de nier la discrimination faite à l’égard des femmes. Pour un gouvernement qui se dit résolument féministe, ça passe mal et ça illustre une fois de plus l’écart entre ses valeurs affichées et ses valeurs pratiquées », souligne la députée de Manicouagan dans un communiqué émis mardi.

Pour Marilène Gill, il demeure inadmissible que des femmes soient pénalisées face à l’assurance-emploi parce qu’elles ont eu des enfants. Pourtant, rappelle-t-elle, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a récemment admis que les dispositions actuelles créaient des iniquités pour les nouvelles mères.

« Nous étions en droit de s’attendre à ce qu’elle prenne acte de la décision et qu’elle s’engage à corriger cette iniquité. Le Bloc Québécois exige depuis longtemps une réforme globale du régime d’assurance-emploi. Ça s’impose et ça urge ! », conclut Marilène Gill.