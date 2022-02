Plusieurs projets artistiques nord-côtiers reçoivent une aide financière

Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie fait parti des organismes artistiques qui recevront une aide financière.

Neuf projets artistiques nord-côtiers recevront une aide financière dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord.

Ces artistes et organismes artistiques ont été sélectionnés sur la base de leur excellence, de leur adéquation aux objectifs du programme et selon les disponibilités financières de partenaires du programme.

Le duo de Catherine Arsenault et Emy G. St-Laurent obtient 14 860 $ pour un projet de recherche-création de sculptures, intitulé Amphibie.

Richard Ferron se voit accorder 12 000 $ pour la création d’une sculpture à l’échelle humaine appelée La Plongée des Floralies. Cette œuvre avait été réalisée dans un espace public de Baie-Comeau.

L’auteure Christine Gillet reçoit 14 000 $ pour son roman La peau d’Aurélie Lune, qui aborde la peur de la mort et de la néantisation du corps.

Pour le tournage et le premier montage du film Voir la vieillesse, Lucie Lambert récolte 17 000 $. Ce film porte sur la création d’ateliers artistiques pour des personnes âgées.

Le projet de création de musique traditionnelle Partager « au coton » de Réjean Simard obtient 14 000 $.

Parmi les organismes artistiques sélectionnés se trouve Espace K Théâtre, qui obtient 20 000 $ pour la tournée Du théâtre pique-nique. Le projet comporte 15 représentations extérieures d’un spectacle de marionnettes pour la famille.

Le Festival du conte de la légende de l’Innucadie reçoit 19 000 $ pour une activité de médiation culturelle intitulée À la rencontre de nos peuples Natu-natshiataut tshitshinniminanat.

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord se voit remettre 18 000 $ pour le Zoo musical nord-côtier. Le projet vise à initier le jeune public aux instruments de l’orchestre et leur offrir un concert.

Panache, art actuel récolte 18 000 $ pour La Virée – Résidence : Destination Basse-Côte-Nord, un projet de recherche et de production ouvert aux artistes de partout au pays.

Les partenaires de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord sont le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que les MRC de Caniapiscau, de la Haute-Côte-Nord, du Golfe-du-Saint-Laurent, de Manicouagan, de la Minganie et de Sept-Rivières.