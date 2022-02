Uapapunan : un défi extrême sur le réservoir Manicouagan

Deux ultras sportifs affronteront bientôt des conditions météo extrêmes pour franchir le cratère du lac Manicouagan, connu aussi sous son surnom d’Oeil du Québec. Ils feront découvrir leur périple via l’expédition polaire Uapapunan, qu’on pourra suivre du 25 février au 7 mars sur les réseaux sociaux de Bonjour Québec.

Ces deux aventuriers, Mathieu Blanchard et Loury Lag, carburent aux défis extrêmes du genre et se tapent plusieurs courses d’ultra-trail à travers la planète, des montagnes jusqu’au désert.

Ce sera cette fois un désert polaire sur le réservoir Manicouagan auquel ils s’attaqueront. Le départ se fera de la station Uapishka.

Les deux hommes tireront un documentaire de leur expérience, afin de transporter le spectateur « au cœur de leur quotidien, et ce autant dans la préparation globale que dans les aspects plus personnels et intimes de l’aventure. Sans artifice », fait valoir le communiqué de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, principal partenaire de l’événement par le biais de Bonjour Québec.

Uapapunan permettra aussi, enchaîne l’Alliance, « à entendre et à vivre pour la première fois au format vidéo et audio des instants d’aventure polaire jusqu’alors inaccessibles : la nuit, le jour, au gré d’une météo hostile et capricieuse, sous la tente, du premier effort de traction de ski-pulka jusqu’au dernier. Vous aurez l’impression d’y être ».

Dans cette expédition de 240 kilomètres dans le Nitassinan de la communauté de Pessamit, Blanchard et Lag désirent aussi mettre en lumière les Innus et la signification de ce territoire pour eux.

Outre l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Tourisme Côte-Nord et Tourisme autochtone Québec sont également associés au projet.