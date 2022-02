Les adolescents pourront avoir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19

Les jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pourront prendre leur rendez-vous via la plateforme Clic Santé.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme que le Comité sur l’immunisation du Québec recommande qu’une dose de rappel soit donnée aux jeunes, qui présentent un risque plus élevé de complications liées à la COVID-19.

Cette dose de rappel peut également être offerte à l’ensemble des adolescents de 12 à 17 ans qui n’ont pas de contre-indication et qui souhaiteraient recevoir cette dose supplémentaire.

Comme celles chez les adultes, les études chez les adolescents démontrent une diminution de la protection contre l’infection avec le temps. La dose de rappel permet une plus grande efficacité vaccinale chez les jeunes de 12 à 17 ans, et ce, à court terme, contre les nouveaux variants, dont Omicron, peut-on lire dans le communiqué émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux.