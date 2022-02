Les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles offriront des formations à 1$ de l’heure

Sous certaines conditions, il n’en coûtera qu’une pièce de 1$ de l’heure pour profiter de formations à distance de courte durée via les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

Les deux établissements d’enseignement collégial de la Côte-Nord ont annoncé le lancement de cette offre innovante, grâce à la participation du gouvernement du Québec, dans le cadre de la Semaine de la formation à distance qui se tient du 21 au 25 février.

Parmi les formations ciblées par l’offre, certaines sont en lien avec la suite Microsoft Office, d’autres avec des logiciels spécialisés utilisés au sein des entreprises. On parle aussi de formations portant sur la gestion des ressources humaines, l’administration et la comptabilité, la vente et le service à la clientèle, le tourisme, le travail social et plus encore.

Cette initiative commune entre les cégeps de Sept-Îles et de Baie-Comeau vise à pallier la pénurie de main-d’œuvre. Elle répondra également aux besoins urgents du marché du travail en augmentant l’accessibilité à la formation sur mesure de courte durée.

« […] Le soutien financier du gouvernement du Québec, permettant la réalisation de ce projet, ne fait qu’accroître cette synergie déjà existante entre nos deux établissements au profit des Nord-Côtiers. Nos champs d’activités complémentaires permettront aux apprenants de profiter de notre expertise en formation afin d’acquérir ou d’approfondir leurs compétences et en retour, en faire bénéficier leur entreprise », souligne Éric Misson, directeur de la formation continue du Cégep de Sept-Îles.

L’offre est tout aussi bien accueillie au Cégep de Baie-Comeau. « […] Nous nous réjouissons de ce partenariat régional entre nos deux établissements collégiaux et Services Québec. Nous serons en mesure d’offrir une multitude de formations à faible coût et adaptées aux besoins de nos clients. Les formations sur mesure ou celles de plus longue durée, comme nos attestations d’études collégiales (AEC), connaissent une demande croissante auprès des employeurs », mentionne Évelyne Desmeules, directrice de la formation continue du Cégep de Baie-Comeau.

Clientèle admissible

Ces formations à distance à seulement 1$ de l’heure ne s’adressent cependant pas à n’importe qui. Il faut d’abord faire partie de la clientèle admissible, soit les travailleurs et travailleuses en emploi. Il y a toutefois certaines exclusions qui s’appliquent aux personnes qui travaillent au sein du gouvernement du Québec et du réseau de l’éducation et de la santé.

Les personnes qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité, mais qui souhaiteraient tout de même participer à une ou des formations pourraient le faire. Un tarif réduit leur sera proposé, selon la formation.

Pour prendre connaissance des critères d’admissibilité et des formations offertes dans le cadre du partenariat, les Nord-Côtiers et Nord-Côtières sont à visiter à consulter le site Web dès deux cégeps (Sept-Îles / Baie-Comeau).