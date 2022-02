Journée internationale des baleines : le CIMM ouvre ses portes en mode virtuel

L’exposition Histoire d’os mêle vidéos, modélisation, illustrations, sons et photos pour faire découvrir l’unique collection de squelettes du Centre d’interprétation des mammifères marins. Photo : GREMM

À l’occasion de la journée internationale des baleines, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) lance sa nouvelle exposition virtuelle interactive Histoire d’os qui permet de découvrir, depuis le confort de son foyer, l’unique collection de squelettes de baleines du Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) et les histoires qu’ils renferment.

Ce projet d’envergure du GREMM, mené conjointement avec Musées numériques Canada et la firme Creo, vise à sensibiliser et à informer le public sur les baleines et la richesse environnementale du Saint-Laurent.

« Chacun des squelettes qui sont présentés provient d’une baleine qui a terminé le cours de sa vie sur les rives du Saint-Laurent », explique Patrice Corbeil, directeur du CIMM, par voie de communiqué.

Parmi eux se trouve celui de Piper, une femelle baleine noire de l’Atlantique Nord, dont la carcasse s’est échouée et a été récupérée en Gaspésie.

L’exposition dévoile les secrets de Piper et des sept autres espèces présentées : le béluga, le petit rorqual, le rorqual commun, le rorqual à bosse, le rorqual bleu, le marsouin commun et le cachalot macrocéphale.

« Au-delà de leurs adaptations incroyables au milieu marin, ils vous enseigneront ce que nous pouvons faire pour aider à protéger leurs congénères qui nagent en ce moment en eaux québécoises », explique la rédactrice scientifique du GREMM, Elisabeth Guillet Beaulieu.

En plus de son « rigoureux aspect scientifique », l’exposition virtuelle se veut aussi ludique, « racontant les histoires de baleines avec humour, tact et justesse ».

Elle tire son inspiration des classiques encyclopédies tout en offrant une expérience aux médias variés : « elle réunit une combinaison de vidéos, de modélisation 2D et 3D, des illustrations, ainsi que du contenu sonore et des photos, en plus de favoriser l’interactivité de ses utilisateurs », fait savoir Mme Guillet Beaulieu.

Vaste clientèle

Histoire d’os est avant tout destiné aux élèves du deuxième cycle du secondaire et à leurs professeurs. « Mais on ne vous carte pas à l’entrée », s’amuse la rédactrice.

Selon celle-ci, le site se prête volontiers à l’exploration par des parents ou des professeurs qui souhaitent discuter de biologie et d’environnement avec leurs jeunes.

« Les passionnés de nature, les amoureux des baleines, les personnes désireuses de s’informer sur leur impact sur l’environnement, tout comme les touristes préparant un voyage d’observation des baleines, auront certainement, eux aussi, un coup de cœur pour ce musée virtuel qui se trouve maintenant au bout de vos doigts », conclut-elle.

Journée internationale des baleines

La journée internationale de la baleine est célébrée tous les 19 février. Elle permet de rappeler l’importance d’assurer la protection et la défense des baleines, ainsi que l’ensemble des mammifères marins.