Blaze Project sort son deuxième album

Le deuxième album du groupe baie-comois Blaze Project, Enjoy This Moment, est sorti officiellement ce mercredi 20 avril. Photo courtoisie Blaze Project

Blaze Project vient de sortir Enjoy This Moment, son deuxième album en carrière. Le groupe de Baie-Comeau, dont la musique se promène un peu partout dans le monde, savoure ainsi les fruits de son travail des dernières années.

Disponible officiellement depuis le mercredi 20 avril, l’album du quatuor formé de Serge Blais, Pat Trudel, Danny St-Gelais et Jacques Roy se retrouve sur toutes les plateformes d’écoute en continu, style Spotify, mais peut aussi être acheté sur Bandcamp, un magasin de musique en ligne.

Comme le souligne Serge Blais, à l’origine de la formation de Blaze Project en 2015 avec Pat Trudel, les albums physiques sont attendus dans deux semaines, mais il est déjà possible de réserver son exemplaire par le biais de la page Facebook du groupe, de son site Internet ou encore par courriel à blazeprojetband@gmail.com.

Pour assurer le succès de la suite des choses au Canada anglais pour Enjoy This Moment, Blaze Projet s’est associé à Éric Alper, un relationniste de presse très réputé. « C’est une bonne nouvelle nouvelle, car ça se travaillait depuis deux mois », précise le guitariste, très confiant de voir s’ouvrir des portes. « L’association avec Éric, ça va nous aider énormément avec les radios satellites ».

Dix chansons, dont neuf en anglais et une en français, sont réunies sur l’album de style rock accessible teinté de funk, blues, pop et indie. Comme le groupe l’avait mentionné au Manic en février, elles traitent notamment de la beauté du monde et de la nature, mais aussi des relations de couple difficiles.

Un deuxième extrait

Une semaine avant la sortie de l’album, le groupe a lancé un deuxième extrait, Sweet Little Misery, « une chanson rock’n’roll tonitruante, bluesy et époustouflante avec un solo de guitare gémissant (…), une chanson d’été parfaite pour les « road trop » », peut-on lire dans le communiqué diffusé mercredi.

La pièce Sweet Little Misery raconte le parcours d’un artiste passionné pour la musique qui surmonte les embûches pour trouver sur sa route la scène et la musique.

Par ailleurs, disponible depuis décembre dernier, le premier extrait, A Mile To Go, connaît un beau succès. Le texte relate l’histoire d’un enfant abandonné qui retrace sa mère. À l’approche de la rencontre avec celle qui l’a mis au monde, il se demande s’il prend la bonne décision.

« Avec le 1er single, on a passé le cap des 200 radios. Les États-Unis viennent d’embarquer là-dedans. On a plusieurs nouveaux amis », conclut Serge Blais d’un ton heureux.