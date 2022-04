La Santé publique recommande de conserver le port du masque jusqu’à la mi-mai

Même si la situation relié à la COVID-19 semble s’améliorer, la Santé publique fait preuve de prudence et recommande le port du masque dans les lieux publics pour deux semaines supplémentaires, soit jusqu’à la mi-mai.

La date initialement prévue était le 30 avril.

«On doit attendre quelques jours pour connaître les effets du long congé de Pâques. Selon les projections de l’INESS, le nombre d’hospitalisations total devait se stabiliser pour les deux prochaines semaines. On anticipe aussi une baisse des nouvelles admissions. Il faut demeurer prudents puisque les données peuvent être incertaines et variables. On a jugé bon de maintenir le port du masque considérant la situation épidémiologique. Nous suivrons la situation de près et nous pourrions revoir la date si la situation s’améliore », a soutenu le Dr Luc Boileau, directeur de la Santé publique par intérim en point de presse.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a commenté le prolongement de la mesure dans un communiqué. « On observe une stabilisation de la situation qui semble rassurante, mais il s’avère crucial de rester prudents pour les prochains jours. J’invite les Québécois à poursuivre leur collaboration habituelle et à faire preuve d’une grande vigilance dans leur gestion des risques au quotidien, surtout auprès des personnes vulnérables ou immunodéprimées. »

Dr Boileau constate également une activité grippale plus importante donc les gens doivent faire attention. Les règles d’isolement sont les mêmes que pour la COVID-19.

De plus, à la suite d’une autre recommandation de la Santé publique, les personnes immunodéprimées n’auront plus à s’isoler pendant 21 jours en présence de symptômes de la COVID-19. Leur isolement passe ainsi à 10 jours.