Les paroisses de la Côte-Nord s’en remettent à la générosité des gens

La campagne de financement de 21 des 55 paroisses nord-côtières se déroulera du 27 avril au 8 mai sous le thème On y célèbre des moments importants ! Photo courtoisie

Les paroisses nord-côtières sollicitent la population dans leur campagne de financement qui se tiendra du 27 avril au 8 mai 2022, sous le thème On y célèbre des moments importants ! , le même que l’an passé. Et cette année, la campagne de financement est d’autant plus importante pour les paroisses.

Touchées par la pandémie, les paroisses de la région ont dû fermer leurs lieux de culte pendant plusieurs semaines dû à la pandémie. Et lors de leur réouverture, les églises ne pouvaient accueillir que 50 % de leur capacité jusqu’au 12 mars. Elles n’ont donc pas recueilli autant d’offrandes qu’à l’habitude.

Les sommes amassées par les paroisses servent à plusieurs activités telles que « l’accompagnement des couples qui se préparent au mariage, les personnes qui cheminent en catéchèse, les parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les familles qui vivent un deuil (funérailles) et les autres sacrements (baptême, pardon, eucharistie, confirmation, mariage, sacrement des malades) », indique le communiqué du diocèse de Baie-Comeau.

Les paroisses doivent aussi composer avec les salaires de leurs employés, les achats d’équipements ou de matériel, les frais de chauffage, l’entretien et la réparation des bâtiments. Ces frais représentent une grande part des dépenses d’une paroisse. « Même si elle était fermée, la cathédrale devait quand même être chauffée », souligne Chantale Gagnon, secrétaire de la paroisse Saint-Jean-Eudes à Baie-Comeau.

Par contre, Mme Gagnon souligne qu’il n’y a pas d’objectif de fixé pour la campagne de financement de la cathédrale. Ce n’est pas nécessairement le cas des autres paroisses, chacune gérant sa campagne de financement selon ses besoins.

Cette campagne de financement, avec les quêtes des célébrations, constituent la majorité de des revenus des paroisses.

Ces dernières sollicitent donc la population afin de recueillir les sommes nécessaires à leur bon fonctionnement. Dans les paroisses participantes à la campagne de financement, des feuillets seront distribués par la poste.

Les paroisses qui participent à la campagne de financement 2022 sont les suivantes, d’ouest en est :

Saint-Marcellin des Escoumins

Saint-Paul de Longue-Rive

Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer

Saint-Luc de Forestville

Saint-Jean-Eudes de Ragueneau

Saint-Augustin de Chute-aux-Outardes

Saint-Jean-Baptiste de Pointe-aux-Outardes

Notre-Dame-de-Fatima de Pointe-Lebel

Saint-Jean-Eudes (cathédrale) de Baie-Comeau

La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau

Saint-Étienne de Franquelin

Sainte-Trinité de Baie-Trinité

Sainte-Marguerite de Gallix

Saint-Cœur-de-Marie de Clarke City

Marie-Immaculée de Sept-Îles

L’Ange-Gardien de Sept-Îles

Christ The King de Sept-Iles

La Résurrection de Fermont

Saint-Jean de Rivière-Saint-Jean

Saint-François-d’Assise de Longue-Pointe-de-Mingan

Saint-Pierre de Havre-Saint-Pierre