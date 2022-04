Jour de la Terre : des actions pour dénoncer la crise climatique et les inégalités sociales

Les groupes populaires du Québec profitent de la Journée de la Terre, en ce 22 avril, pour accomplir des actions concertées pour l’environnement et la justice sociale.

Partout au Québec, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) et les organismes soutenant la même cause profitent de cette journée pour exprimer leur mécontentement face à l’inaction du gouvernement face à la crise climatique et des inégalités sociales qu’elle entraîne.

« Les riches sont de plus en plus riches, et polluent de plus en plus. Pendant ce temps, les personnes en situation de pauvreté doivent faire face à une crise du logement sans précédent, à des coûts des aliments qui explosent et à des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents », constate Michel Savard de la Table des Groupes Populaires Côte-Nord.

M. Savard dénonce également le fait que les banques canadiennes subventionnent allègrement les combustibles fossiles. Les multinationales, tout comme les banques, engrangent des profits records annuellement.

Le MÉPACQ estime qu’il faut taxer les plus riches afin de financer les programmes sociaux afin que personne n’ait à vivre dans la pauvreté. L’organisme réclame également la fin de l’utilisation des énergies fossiles d’ici 2030.

« De l’argent, il y en a toujours pour les industries polluantes. Imaginez si on prenait cet argent pour soutenir nos communautés », signale Frédéric Boudreault de l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs (APIC) Côte-Nord. M. Boudreault trouve indécent d’envoyer des riches dans l’espace pour faire du tourisme alors que faire décoller une navette cause considérablement de la pollution.

À Baie-Comeau, cette journée d’action se traduit par la remise de tracts à la population afin de la sensibiliser à l’urgence d’agir.