Championnat provincial de badminton : deux médailles pour la Côte-Nord

Les médaillés d’argent du Championnat provincial scolaire de badminton du RSEQ pour le mixte juvénile, Nicolas Tardif et Rosemary Laurencelle, et ceux de bronze du double féminin dans le benjamin, Kelly-Ann Deschênes et Jeanne Hovington. Photo courtoisie