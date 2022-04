Découvrir Charlevoix grâce aux Chalets à louer offert par MonsieurChalets

Des contenus marketing faits par et pour nos annonceurs

Maison de paysages à couper le souffle, de destinations gastronomiques, de plein air et d’histoire; Charlevoix garantie un séjour au mille et une possibilités.

La région de Charlevoix est délimitée entre la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et l’embouchure du Saguenay. Vaste de son territoire, la région de Charlevoix est débordante d’activités qui favorisent la détente et qui éveillent le cardio.

Lors d’un séjour, il n’y qu’à penser au Parc national des Grands-Jardins ou à une balade dans les charmantes rues de Baie-Saint-Paul. Question de vivre l’expérience charlevoisienne dans toute sa splendeur, nous vous suggérons de louer un chalet avec MonsieurChalets.

Une vaste gamme de chalets à louer sur MonsieurChalets

MonsieurChalets propose plus de 700 chalets à louer au Québec, parmi lesquels plus d’une centaine sont à louer dans Charlevoix.

Réserver un séjour avec MonsieurChalets est simple, accessible et sécuritaire. Du chalet luxueux aux multiples commodités, à la cabine rustique à flanc de montagne : tout y est!

Si certains chalets comprennent une table de billard, une grande cuisine, de nombreuses salles de bain, un spa et un sauna, d’autres s’en tiennent au nécessaire avec une jolie terrasse boisée et un foyer extérieur.

Que vous souhaitiez louer un chalet pour profiter des paysages à couper le souffle de Charlevoix, pour aller skier au Massif de Charlevoix, pour profiter d’un spa en hiver, ou encore pour découvrir Baie-Saint-Paul : MonsieurChalets est la destination web pour vos vacances dans la région.

Louez pour un chalet à Charlevoix qui vous offre une vue panoramique sur le grandiose Fleuve St-Laurent. Au carrefour de la détente et de l’étonnement, ce panorama exceptionnel laisse un sentiment d’apaisement indescriptible aux observateurs.

👉 Pour louer un chalet au bord du Fleuve St-Laurent

Si plusieurs maîtres d’animaux domestiques sont contraints de placer leur chien en chenil le temps d’un week-end ou d’une semaine au chalet, MonsieurChalets vous offre la possibilité de louer un chalet où les chiens sont acceptés. Allez-y, de belles balades en montagne avec votre animal vous attendent!

👉 Pour louer un chalet où les animaux sont acceptés

Avec un spa

Un véritable incontournable après une longue journée à dévaler les pentes de ski, un spa au chalet est la fameuse cerise sur le Sunday. Réconfortant, un spa a aussi de nombreux avantages pour la santé comme l’amélioration de la circulation sanguine.

👉 Pour louer un chalet avec un spa

Pour un grand groupe

Un grand chalet à louer est idéal pour profiter de la nature avec plusieurs amis, ou encore avec votre famille élargie. La photo ci-dessous montre le chalet LEGRAND-M : un chalet pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes!

👉 Pour Louer un chalet pour grand groupe

Certains chalets, plus que d’être des chalets, nous apparaissent comme une oeuvre d’art. Plus qu’ailleurs, on retrouve à Charlevoix des chalets au design unique conçus par des architecte de renom.

👉 Pour louer un chalet d’architecte