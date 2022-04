L’annonce était attendue depuis de nombreuses années et c’est maintenant officiel, Sept-Îles aura son dispensaire urbain d’enseignement clinique (DUEC).

« Il faut que je me pince pour y croire. On rêve à ce projet depuis l’automne 2010. Sa concrétisation est une grande fierté, car il s’agit là d’un projet novateur avec un fort potentiel de développement institutionnel, professionnel et régional. », a commenté Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études au Cégep de Sept-Îles.

Le dispensaire sera aménagé dans les locaux du Pavillon Alouette de l’UQAC au campus de Sept-Îles. Il permettra à des stagiaires de niveaux collégial et universitaire provenant notamment des programmes de soins infirmiers du Cégep de Sept-Îles et de sciences infirmières de l’UQAC de se retrouver dans des situations réelles de soins.

« Ses installations, en plus d’ajouter de la valeur à la formation académique, permettront notamment de développer la recherche, les services à la collectivité et bien sûr de contribuer au développement régional en plus d’ajouter de la valeur aux soins dispensés », explique Ghislain Samson, recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Le DEUC pourra aussi contribuer au maintien et au développement des compétences des infirmières déjà en poste sur la Côte-Nord grâce à des activités de formations.

Le dispensaire est également un centre offrant des services de santé de proximité à la population, tels que l’administration de médication et l’enseignement d’autoadministration, les soins de plaies, l’entretien de sonde urinaire, le lavage d’oreille ainsi que des activités de promotion et de prévention.

Plusieurs partenaires sont impliqués dans le financement du projet. Il y a la Société du Plan Nord (458 300 $), le CISSS de la Côte-Nord (350 000 $), l’UQAC (275 000 $), la MRC de Sept-Rivières (49 500 $), le Cégep de Sept-Îles (160 000 $) et la Ville de Sept-Îles (291 700 $).

Le début des activités du DUEC est prévu au printemps 2023

Combler le manque d’infirmières

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qui touche particulièrement les infirmières sur la Côte-Nord, cette nouvelle est bien accueillie.

« Avec la pénurie de main-d’œuvre que nous vivons en santé, le dispensaire sera un atout considérable pour la formation, le recrutement et la rétention », indique Manon Asselin, PDG du CISSS de la Côte-Nord.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a salué cette annonce qui selon lui permettra de bonifier l’offre de service de proximité pour la population septilienne et les communautés voisines. Lui aussi croit que le dispensaire a un rôle à jouer alors que la région fait face à un enjeu démographique de taille.

« Elle est bien loin l’époque où la promesse d’un bon emploi suffisait à attirer chez nous de la main-d’œuvre et des familles. Aujourd’hui, il faut savoir se démarquer. Innover, permettre à nos jeunes et moins jeunes de développer leurs compétences et de se spécialiser ici. Il faut proposer des environnements de travail et de vie susceptibles d’attirer et de fidéliser les professionnels. En ce point, le projet de dispensaire urbain est tout à fait exemplaire », explique le maire.