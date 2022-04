COVID-19 : des tests de dépistage rapides distribués aux PME de la Haute-Côte-Nord

Les petites et moyennes entreprises de la Haute-Côte-Nord peuvent recevoir des tests de dépistage rapides contre la COVID-19 en contactant la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) distribue gratuitement des trousses de tests de dépistage rapides contre la COVID-19 aux petites et moyennes entreprises de moins de 200 employés de la Manicouagan et maintenant de la Haute-Côte-Nord.

Les entreprises intéressées doivent réserver leur trousse auprès de la CCIM en utilisant le formulaire de commande et une personne de l’organisme prendra contact avec elles pour planifier un rendez-vous pour la collecte.

Cette offre s’adresse à toutes les entreprises ou organismes de la Haute-Côte-Nord membre ou non de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord. Pour commander, veuillez communiquer par courriel à chambredecommercecfpl@outlook.com et la marche à suivre sera transmise.

Pour les entreprises de 200 employés et plus, il est possible de recevoir des tests rapides en faisant la demande par courriel au ministère de la Santé et des Services sociaux à commandetestsrapides@msss.gouv.qc.ca.