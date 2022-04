La Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord toujours en croissance

La Caisse Desjardins de Centre de La Haute-Côte-Nord, en collaboration avec le centre Desjardins Entreprises Côte-Nord, a remis 10 000 $ à l’entreprise forestvilloise Boulangerie Au P’tit Four, dans le cadre du Programme Fonds C. Sur la photo, on retrouve Christophe Rolland, directeur général de la Caisse, Geneviève Lavoie-Richard, directrice de comptes CDE Côte-Nord, Yannick Bérubé, relève de l’entreprise, et Christian Bérubé, propriétaire. Photo : Courtoisie

Pour une deuxième année consécutive, les 5 586 membres de la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord étaient conviés à une assemblée générale annuelle virtuelle le 20 avril. C’était l’occasion d’user de leur droit de vote pour se prononcer sur le projet de distribution des excédents et de la ristourne.



Après la présentation des résultats et des rapports financiers, le conseil d’administration de la coopérative a poursuivi avec le dépôt du rapport annuel 2021.

« Votre caisse a contribué à la performance remarquable du Mouvement Desjardins. En 2021, c’est une hausse des excédents avant ristournes de 523 M$ par rapport à 2020 pour un total de 2 942 M$ », indique le document.

Parmi les faits saillants de l’an dernier, on retrouve également une baisse de 794 M$ de la dotation à la provision pour pertes de crédit par rapport à l’année précédente, une croissance de l’encours des prêts et des acceptations de 9 % totalisant 230,8 G$, une hausse des biens sous gestion de 17,8 % pour atteindre 91,3 G$ ainsi qu’un rendement des capitaux propres rajusté de 9,1 % par rapport à 8,4 % en 2020.

La Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord enregistre un actif total de 397,1 G$, soit 9,7 % de plus que l’an dernier.

De plus, elle a généré des revenus d’exploitation de 20 405 M$ en hausse de 10,9 % ainsi qu’un retour aux membres de 514 M$.

« Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 263 M$, en hausse de 4,5 % par rapport à 2020, la Caisse est en bonne position dans son marché. Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience comme membres, nous misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de services », complète le directeur général Christophe Rolland dans la revue annuelle.

Excédents et ristournes

L’assemblée générale annuelle a permis de faire l’adoption de la répartition des excédents annuels qui s’élèvent à 985 000 $. Le projet a été présenté aux membres qui ont pu voter en direct lors de la réunion et en différé jusqu’au 24 avril. Le résultat des votes sera connu au plus tard deux jours après la fermeture de la période de votation.

Du côté de la ristourne, les membres ont procédé à l’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et des taux de ristournes.

Pour l’année 2021, il est proposé d’octroyer 50 000 $ au FADM et de redistribuer 275 535 $ en ristournes aux membres à raison de 0,52 $ par 1 000 $ de volume pour les détenteurs de comptes, épargnes et placements, fonds ainsi que prêts et marges de crédit.

Quant aux assurés, ils recevront 23 $ par 1 000 $ de prime et les détenteurs de cartes de crédit obtiendront 0,61 $ pour 1 000 $ d’achats nets (nouveauté annuelle). Finalement, une somme allant jusqu’à 50 $ sera distribuée aux membres détenant plusieurs produits de l’institution financière.

Fonds d’aide

Dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu, 72 546 $ ont été retournés à la collectivité dans différents secteurs d’activité, soit 21 137 $ en éducation, 6 916 $ en santé et saines habitudes de vie, 2 500 $ en culture, 36 170 $ en développement économique, emploi et partenariat ainsi que 5 822 $ en engagement social et humanitaire.

Plus concrètement, 4 000 $ ont été octroyés au Boréal Loppet tout comme au golf Le Méandre, 12 500 $ à la Maison Gilles-Carle de Longue-Rive et 2 500 $ pour la réalisation de la fresque extérieure de l’artiste-peintre Linda Isabelle à Forestville.

Du côté des dons et commandites, 2 250 $ ont été remis à des projets touchant le développement économique et l’engagement social et communautaire. C’est donc un total de 74 796 $ qui ont été distribués dans le milieu.

Élections

Lors de chaque assemblée générale annuelle, trois membres du conseil d’administration sont en élection. Cette année, pour le groupe A (Forestville), la coopérative a reçu deux candidatures, soit celles de Magella Bouchard et Maryse Villemure.

Pour le groupe C (Portneuf-sur-Mer), Sonia Demers a été élue par acclamation et a ainsi conservé son poste pour un mandat supplémentaire.

Du côté de Colombier (groupe D), aucune candidature n’a été transmise. Le candidat ayant reçu le moins de votes dans le groupe A sera donc assigné à ce siège afin de ne pas le laisser vacant.

« Un merci particulier à Mmes Nicole Pellerin et Estelle Garon qui quittent le conseil d’administration cette année après plusieurs années comme administratrices de la Caisse », a conclu le président Jean-Maurice Tremblay.