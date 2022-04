Québec-Tadoussac à la course pour la lutte contre le cancer

Chantal Haigh parcourra les 328 kilomètres séparant Québec de Tadoussac à la course afin d’amasser des fonds pour le Relais pour la vie et la recherche pour le cancer. Photo : Courtoisie

La marathonienne originaire de Saint-Hubert Chantal Haigh se donne un défi de taille : parcourir la distance de 328 kilomètres séparant Québec de Tadoussac du 19 au 23 mai afin de recueillir des fonds pour le Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer.

Cette survivante du cancer n’a pas peur de relever ce genre de défi. L’an dernier, elle a couru de Montréal à Québec, soit 298 kilomètres, en trois jours et demi, toujours pour cette cause qui lui tient à cœur. Son initiative et ses démarches lui ont permis d’amasser 13 000 $.

« Je m’étais fixé un objectif de 10 000 $ également cette année pour ma nouvelle course, mais comme je l’ai dépassé assez rapidement, j’ai dû l’ajuster. Je souhaitais donc récolter 15 000 $ et je peux dire mission accomplie puisqu’à ce jour, j’ai obtenu 15 750 $ en dons et commandites », déclare Mme Haigh en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord.

Impliquée depuis longtemps pour le Relais pour la vie, Chantal Haigh est la marraine de cœur de l’événement de Terrebonne-Mascouche qui revient en présentiel en 2022.

Si elle est tant attachée à cette cause, c’est parce qu’elle accorde beaucoup d’importance à la recherche sur le cancer, ayant elle-même été touchée par la maladie.

« En 2005, j’ai reçu mon premier diagnostic de cancer du sein alors que mes enfants étaient âgés de 3 et 1 an. Il y en a eu d’autres par la suite. Ils m’ont vu me battre pour ma vie et les effets de la chimiothérapie sur moi. J’ai décidé de continuer à aider les autres qui, comme moi, se battent pour leur vie », raconte la bénévole au grand cœur, qui a également perdu beaucoup de poids au fil des années.

L’athlète a vécu un parcours difficile lors de ses études secondaires. « Je me sentais très seule et j’étais victime d’intimidation et ridiculisée à cause de mon poids. C’est là que mon chemin du bénévolat a commencé », affirme-t-elle.

Amoureuse de la course

Après sa grande perte de poids de 180 lb, Chantal Haigh s’est mise à la course à pied et elle est véritablement tombée amoureuse de ce sport.

« J’en suis devenue accro, témoigne-t-elle. Chaque course que j’ai faite a toujours été au bénéfice du Relais pour la vie. J’ai participé à plus de 500 courses et je suis montée sur le podium plus de 300 fois. »

La pandémie de la COVID-19 a freiné son élan puisque toutes les courses et tous les marathons ont été annulés.

Elle a donc usé de créativité et c’est à ce moment qu’est né le défi de courir de Montréal à Québec en 2021. La marathonienne a réussi ce dernier haut la main seule, accompagnée de son conjoint à vélo.

L’équipe en est présentement à préparer l’itinéraire de sa course 2022 qui s’arrêtera à Tadoussac.

« Tadoussac a une place toute spéciale dans mon cœur puisqu’en 1992, quand j’étais en 6e année, j’ai eu la chance de faire un échange étudiant avec une classe du même niveau de Tadoussac. Je m’y suis fait des amis avec qui j’ai gardé contact pendant plus de 30 ans. Cette expérience m’a fait réaliser que les gens étaient importants pour moi », souligne Mme Haigh qui prévoit courir de Tadoussac à la Gaspésie l’an prochain.

Pour soutenir Chantal Haigh, qui parcourra plus de 300 km en mai en pensant spécialement à deux de ses amis qui sont atteints du cancer, il est possible de le faire via sa campagne de sociofinancement Gofundme ou encore sur le site du Relais pour la vie.