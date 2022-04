Des cabanes à pêche à l’abandon à Forestville

Une dizaine de cabanes à pêche sont laissées à l’abandon sur le bord de la route 138 et près de la rivière à Baie-Laval.

La pêche à l’éperlan à Baie-Laval ne cesse de gagner en popularité, mais les cabanes laissées à l’abandon après la saison hivernale imposent des coûts aux contribuables de la Ville de Forestville, et ce, de façon récurrente année après année.

Pour le directeur du développement économique, Jean-Sébastien Painchaud, il est « irresponsable » de laisser ces équipements de loisir se détériorer près de la rivière et sur le bord de la route 138. Assez que les élus municipaux envisagent une réforme complète de la réglementation entourant cette activité hivernale.

« C’est plus de 2 500 $ que ça coûtera à la Ville pour ramasser la dizaine de cabanes laissées à l’abandon par leur propriétaire. On ne peut pas facturer les responsables puisque les équipements ne sont pas identifiés, alors qu’on demande une inscription obligatoire et d’afficher le permis », précise M. Painchaud.

Des affiches sont d’ailleurs disposées sur place afin d’indiquer que l’enregistrement des cabanes à pêche est obligatoire au bureau de l’Hôtel de ville. « Les cabanes doivent être enlevées avant le 15 mars. Après cette date, une amende de 200 $ sera remise », mentionne la pancarte.

Règles plus sévères

Avec une nouvelle réglementation, les élus resserreront les règles entourant la pratique de cette pêche et « on pourrait aussi voir une augmentation des tarifs ainsi que la demande d’un dépôt pour installer une cabane », dévoile le directeur du développement économique qui espère faire prendre conscience aux personnes visées que leur geste a des répercussions sur la communauté.

Dès l’an prochain, une procédure d’inspection récurrente sera mise en place afin de vérifier l’affichage des permis, notamment. En attendant, « des procédures de ramassage seront entamées incessamment, donc on demande aux propriétaires des cabanes de venir les chercher le plus rapidement possible. Sinon, il sera trop tard pour les récupérer », de faire savoir Jean-Sébastien Painchaud.

N’ayant pas de permis affiché sur les cabanes, la Ville ne peut donner d’amende aux propriétaires qui les abandonnent.

Des affiches indiquent que l’enregistrement des cabanes à pêche est obligatoire.