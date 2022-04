Mai, mois de l’arbre et des forêts. Activités et concours seront au rendez-vous dans les régions de la Côte-Nord. Photo: Pixabay

En mai, célébrons l’importance des arbres et des forêts

Saviez-vous que cette année ce sera la 140e fois que nous célébrerons l’arbre et les forêts au Québec ? Cette matière première provenant d’une ressource renouvelable utilisée dans tous les aspects de notre vie, autant dans des usages traditionnels que dans de nouvelles avancées technologiques, mérite qu’on lui accorde son moment de gloire.

Cette année, le thème des activités du mois de l’arbre et des forêts sera Le bois, enraciné dans notre quotidien. De nombreuses activités auront lieu partout sur la Côte-Nord afin de célébrer la forêt, par exemple, des remises de plants d’arbres, des plantations et diverses activités de sensibilisation.

De plus, une troisième édition d’un concours de photos est organisée. Les photos doivent représenter les qualités du bois suivantes : écologique, vertu thérapeutique, capacité acoustique, valeurs culturelles et artistiques en plus de respecter le thème.

Les trois photographes gagnants se mériteront des chèques-cadeaux de l’entreprise septilienne BoisFranck qui fabrique des objets en bois artisanaux personnalisés.

Comme la saison des travaux forestiers reprend en mai, l’Association forestière de la Côte-Nord en profite pour souhaiter une bonne saison à tous les travailleurs forestiers.

« C’est grâce à eux que nous pouvons bénéficier de tous les bienfaits du bois, maintenant et dans le futur, grâce à l’aménagement durable de nos forêts », peut-on lire dans le communiqué de la directrice de l’Association forestière Côte-Nord, Marie-Eve Gélinas.

Pour plus de détails concernant les activités dans votre région ou concernant le concours de photos, rendez-vous sur le site du Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs.