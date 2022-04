L’orientation finale quant au port du masque sera dévoilée la semaine prochaine

Le directeur national de la Santé publique par intérim, Dr Luc Boileau, a soutenu que le port du masque sera obligatoire jusqu’au 14 mai. La Santé publique veut voir si la tendance à la baisse se maintient avant de confirmer la fin de cette mesure sanitaire.

« On a de bonnes nouvelles. Le pic de la sixième vague est derrière nous. Plusieurs indicateurs montrent une baisse nombre de cas dans la population et une baisse des hospitalisations. On demeure prudents. C’est pourquoi nous maintenons le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun deux autres semaines, soit jusqu’au 14 mai. On veut avoir de la prévisibilité », commente Dr Luc Boileau en point de presse.

D’abord prévue le 1er mai, la fin du masque obligatoire avait été repoussée de deux semaines récemment en raison de la sixième vague qui déferlait sur le Québec.

Dr Boileau demeure confiant que la mesure pourrait être retirée le 15 mai. « Cependant, la contagion est importante. On préfère avoir l’avis d’experts. On l’annoncera la semaine prochaine. Le masque sera maintenu dans les hôpitaux, les CHSLD et les transports en commun », ajoute-t-il.

Le port du masque est la dernière mesure sanitaire qui touche toute la population. Certaines personnes choisiront de le porter au-delà du 14 mai, mais ce ne sera plus une obligation.