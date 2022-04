Nouveaux projets éoliens dans Nitassinan : les Innus veulent s’assurer du respect de leurs droits et titres ancestraux

À la suite de l’annonce de trois nouveaux projets éoliens de 400 mégawatts par Hydro-Québec, Énergir et Boralex sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré, les trois communautés innues ayant des droits et titres ancestraux sur ce territoire veulent s’assurer d’être directement impliquées dans leur réalisation.

Tel que mentionné par voie de communiqué, le territoire où se situent les projets éoliens annoncés constitue la partie sud-ouest des territoires traditionnels des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh, des Innus Essipit et de Pessamit.

« Les droits et titres ancestraux des Innus sur ce territoire n’ont jamais été cédés. Ils y sont détenus collectivement et ceux-ci confèrent aux communautés le droit à un haut niveau de consultation et d’implication, et même, de pouvoir déterminer et gérer l’utilisation du territoire », précisent les trois agents de communication des communautés innues.

Les six chefs de la Nation innue de l’est du Nitassinan se disent également préoccupés par l’implication des Innus dans ce projet sur Nitassinan. « Les promoteurs ont annoncé leur volonté de collaborer avec les communautés autochtones dans ces projets. Nous nous attendons à ce qu’ils nous impliquent rapidement pour la suite. Nous sommes très ouverts à ce type de partenariat », souligne Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit.

Quant à Jean-Marie Vollant, chef de la Première Nation de Pessamit, il trouve « décevant que le gouvernement du Québec permette à sa société d’État de développer des projets de nature privée sans lui imposer un seuil minimum de participation de nos Premières Nations, qui devrait se situer à un niveau élevé. »

« Nous tenons à rappeler au gouvernement du Québec que tout promoteur désireux de développer un projet sur Nitassinan, notre territoire traditionnel, doit impliquer concrètement nos Premières Nations qui ont un titre ancestral sur ce territoire. Celui-ci a une valeur économique importante qui doit être pleinement considérée », a conclu Gilbert Dominique, chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.

Séances d’information

C’est le 19 avril qu’Hydro-Québec, Boralex et Énergir ont annoncé leur nouveau partenariat pour le développement de trois projets dans le parc éolien des Neiges. Les études sur le terrain et les études d’impact sur l’environnement sont en cours de réalisation, de même que l’ingénierie préliminaire des projets qui en précisera les configurations.

Une première ronde de séances d’information et de consultation du public a été réalisée à l’été et à l’automne 2021. « Ce processus se poursuit en continu avec plusieurs intervenants et intervenantes du milieu. De nouvelles séances d’information seront organisées prochainement », ont divulgué les partenaires à la presse.

Ces projets seraient adjacents aux parcs éoliens existants de la Seigneurie de Beaupré qui totalisent 364 MW et qui sont exploités par Boralex et Énergir. Ces dernières développent le potentiel éolien de ce territoire privé depuis plus de 15 ans.