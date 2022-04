Gala du Défi OSEntreprendre Côte-Nord : Entretien Ménager CNV et le Dépanord à l’honneur deux fois

Christoph Boucar Diouf, récipiendaire du Prix spécial – MRC de Sept-Rivières pour son Agence Job-Accès Côte-Nord, et les sœurs Caroline et Véronique Noël de l’entreprise Entretien Ménager CNV, lauréates des prix Volet création d’entreprise – Services aux individus et du Prix Coup de cœur Mallette.

Se lancer en affaires, c’est tout un défi. Encore cette année, l’audace de jeunes entrepreneurs inspirants se retrouve sous les réflecteurs. Le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Côte-Nord a récompensé vingt d’entre eux jeudi soir au Centre des congrès de Sept-Îles.

L’événement régional se déroulait sous la présidence d’honneur de Monsieur André Morin, un des artisans derrière la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau. Il s’est dit très inspiré par le dynamisme des lauréats.

« Que vous soyez récipiendaire ou pas, ne sous-estimé pas l’expérience que vous gagné à participer à ce type de concours », a-t-il mentionné. En conclusion de Gala, il aura renchéri en laissant entendre qu’ « on a tout ce qu’il faut sur la Côte-Nord pour gagner au national. »

Au cours de cette soirée de Gala, en présentiel pour certains entrepreneurs, en virtuel pour d’autres, ce sont vingt prix et des bourses totalisant 32 100$, qui ont remis aux lauréates et lauréats, que ce soit pour les volets scolaire, création d’entreprise, réussite ou faire affaire ensemble. Ils se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses d’honneur de 25 000$ ont également été offertes par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Parmi les lauréats 2022, l’entreprise septilienne Entretien Ménager CNV inc. a été à l’honneur deux fois. Les sœurs Caroline et Véronique Noël sont les récipiendaires du prix Volet création d’entreprise – catégorie Services aux individus en plus du Prix Coup de cœur Mallette.

C’est aussi deux prix pour Véronique Dumais et sa partenaire du Dépanord de Fermont, Kathy Savard, soit celui Volet création d’entreprise – catégorie Commerce et le Prix Honneur jeune entrepreneur.

Tous les entrepreneurs récipiendaires du 24e Gala du Défi OSEntreprendre Côte-Nord 2022 se retrouvent maintenant en lice pour l’étape nationale du 8 juin prochain à Québec.

Liste complète des lauréats du 24e Gala du Défi OSEntreprendre Côte-Nord 2022

Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

• L’abécédaire de Chute-aux-Outardes, École Richard, Centre de services scolaire de l’Estuaire

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

• Les légumes de Lilas et Léonard, École Bois-Joli, Centre de services scolaire du Fer

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

• Sous le feu des projecteurs, École Saint-Joseph, Centre de services scolaire de l’Estuaire

Catégorie Secondaire 1 er cycle (1re et 2e années)

• Les capsules Ma TD, Polyvalente des Baies, Centre de services scolaire de l’Estuaire

Catégorie Secondaire 2 e cycle (3e – 4 e – 5 e années)

• Chalzo, la pizzéria, École Gabriel-Dionne, Centre de services scolaire du Littoral

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

• Une patte sur le cœur, Polyvalente des Baies, Centre de services scolaire de l’Estuaire

Catégorie Formation professionnel et Éducation des adultes

• La cantine étudiante, Centre d’éducation des adultes, Centre de services scolaire du l’Estuaire

Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire

• Les fleurs et de potager de L’Îles-Michon en Minganie

Catégorie Exploitation, transformation, production

• Le Scieur Taillon des bois de Ragueneau

Catégorie Commerce

• Dépanord de Fermont

Catégorie Services aux entreprises

• Buanderie de la Caniapiscau de Fermont

Catégorie Services aux individus

• Entretien Ménager CNV inc. de Sept-Îles

Prix Honneur jeune entrepreneur

• Véronique Dumais de Dépanord de Fermont

Prix Coup de cœur Flexipreneur (entrepreneur à temps partiel)

• Julie Bérubé – Enraciné de Baie-Comeau

Prix Spécial – Bourse MRC Sept-Rivières

• Agence Job-Accès Côte-Nord de Sept-Îles

Prix Coup de cœur Mallette

• Entretien Ménager CNV inc. de Sept-Îles

Volet Réussite inc.

• Kiboikoi de Les Escoumins

Volet Faire affaire ensemble

• Usi-Art Services de Sacré-Coeur

Bourse d’honneur – Création d’entreprise (25 000$)

• Cynthia Lebel – Cadelli de Baie-Comeau

• Geneviève Desrochers/Sébastien Jean – Ferme Ragnarüches de Port-Cartier