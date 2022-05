Championnats provinciaux d’athlétisme en salle : deux médailles d’argent en HCN

Deux athlètes-étudiants de la Haute-Côte-Nord se sont illustrés lors des championnats provinciaux d’athlétisme en salle les 9 et 10 avril à l’Université Laval. Cédrick Savard de Colombier et Abby Dufour de Forestville ont tous les deux remporté la médaille d’argent au lancer du marteau dans leur catégorie respective.

Les deux sportifs représentaient le Club d’athlétisme de Baie-Comeau lors de la compétition sportive. Cédrick Savard, qui débute son parcours en athlétisme cette saison, évolue chez les cadets. Son meilleur lancer ayant atteint 12,39 mètres, il s’est hissé au deuxième rang du classement chez les garçons tout juste derrière Jérémie Lahey du Témiscouata qui a lancé à 14 mètres.

Le jeune homme a également pris part au lancer du poids, épreuve à laquelle il a récolté la 10e position avec un lancer de 8,34 mètres. C’est Philippe Glaude de Magog qui a remporté l’épreuve grâce à un résultat de 11,97 mètres.

Juvénile féminin

Du côté de la Forestvilloise Abby Dufour, elle fait ses preuves depuis longtemps en athlétisme ayant remporté à plusieurs reprises des médailles pour ses performances. Elle s’est encore une fois démarquée en enfilant la médaille d’argent à son cou au lancer du marteau dans la catégorie juvénile féminin. Son meilleur lancer a parcouru 12,25 mètres alors que la gagnante avait lancé son marteau à 14,77 mètres.

Au lancer du poids, la jeune femme a terminé en 9e position du classement avec un lancer de 8,58 mètres. C’est Claudy Morin de Laval qui a pris le premier rang (11,04 mètres), soit la même athlète qu’à la discipline du lancer du marteau.

En plus des lancers, les sauts en hauteur, en longueur, triple et à la perche étaient offerts en épreuve de même que toutes les distances de course à pied, à relais, haies et marche, et ce, dans les catégories benjamin, cadet et juvénile.