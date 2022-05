Chambre de commerce Haute-Côte-Nord : Julie Tremblay passe le flambeau

Après six années à occuper le poste de présidence à la Chambre de commerce Haute-Côte-Nord, l’entrepreneure Julie Tremblay passe le flambeau.

« Ce fut six années extrêmement enrichissantes, au cours desquelles j’ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui ont à cœur le développement de notre région. Je remercie les membres pour leur confiance et leur participation aux différentes activités. J’ai toujours senti que nos entrepreneurs étaient derrière nous et je vous en suis reconnaissante », a-t-elle témoigné sur les réseaux sociaux.

À son arrivée en poste, en 2016, Mme Tremblay n’avait aucune idée de l’ampleur du travail qu’elle aurait à accomplir. « Dès le début de mon premier mandat, on a fait une réflexion stratégique pour l’organisme et l’agrandissement du territoire pour couvrir toute la Haute-Côte-Nord est tout de suite apparu comme la chose à faire », affirme-t-elle en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord.

Rappelons que la Chambre de commerce n’offrait ses services qu’aux entreprises du secteur est du territoire auparavant. « Notre capacité d’action était limitée avec seulement 80 entreprises dans notre secteur d’activité, ce n’était pas facile pour la survie de l’organisme et pour engager une permanence », soutient l’ex-présidente.

N’ayant pas d’organisation avec la même mission dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, l’élargissement du territoire de la Chambre de commerce ne nuisait à aucun autre organisme. « On vient combler un déficit. On a été bien reçu par les gens, les entrepreneurs sont contents », assure Julie Tremblay qui se dit fière de cet accomplissement.

Assemblée générale annuelle

Le 27 avril, à la salle multifonctionnelle des Escoumins, la Chambre de commerce Haute-Côte-Nord a tenu son assemblée générale annuelle en présentiel après deux années en virtuel forcées par la pandémie. Il était l’occasion d’officialiser l’agrandissement du territoire couvert par l’organisme par l’adoption des nouveaux règlements généraux qui incluent désormais le secteur ouest.

« Nous avons revu le nombre de sièges disponibles au conseil d’administration qui ont été divisés équitablement entre les deux secteurs, soit quatre chacun ainsi qu’un siège ouvert à tous », explique Mme Tremblay.

De nouveaux administrateurs ont fait leur entrée au conseil d’administration, soit Sébastien Charest, David Harrisson et Nicolas Ferron. Quant à Gilles Cormier et Marie-Eve Boivin, ils ont renouvelé leur mandat. Des sièges sont donc demeurés vacants, dont deux pour le secteur ouest, un pour le secteur est et celui qui est ouvert à tous.

Julie Tremblay ne sait pas à qui elle a passé le flambeau à la présidence de l’organisme puisque l’exécutif (président, vice-président et secrétaire-trésorier) du conseil d’administration sera déterminé lors de la prochaine rencontre. Mais, une chose est sûre, elle continuera de participer aux activités et de s’intéresser à la Chambre de commerce, et ce, en tant que femme d’affaires.